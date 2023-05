Chiapas con los índices más bajos en su nivel democrático

A unos días de que se retire del cargo como consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas dijo que Chiapas tiene los índices más bajos de desarrollo democrático a nivel nacional, por lo que el reto es aún muy fuerte en la materia.

Explicó que la entidad al sur de México es un reto permanente y sobre todo en el tema de democracia, por lo que una de las apuestas debe ser la educación cívica. Por ejemplo, destacó que en siete años el IEPC ha tenido avances en tecnología.

Como el haber desarrollado más de 20 sistemas informáticos para las elecciones, pero aún existen acciones por echar a andar y una de ellas es el PREP para votaciones ordinarias y las urnas electrónicas.

“Esto último es un tema de largo alcance, pero entre la pandemia y la dinámica de los procesos extraordinarios, no hemos avanzado como hubiéramos querido”, dijo el consejero presidente.

En el tenor de las elecciones, habló de los retos que impactan en el proceso, como el contexto de conflictividad social o violencia en algunas regiones, donde incluso no se ha permitido que se lleven a efecto elecciones municipales como en Frontera Comalapa. Un municipio —además— avasallado por la violencia del crimen organizado.

“Hay una sentencia judicial, ya hicimos una consulta al INE, podemos hacer voto por correspondencia, por correo electrónico para no exponer al personal, pero el INE nos ha contestado que no se puede, porque siempre se requiere de trabajo operativo y de campo”, dijo.

Para Chacón, de no trabajar en tópicos de gobernabilidad y seguridad, continuará en riesgo la garantía de la participación ciudadana en las elecciones, “y es el reto para el 2024, porque no es normal que en 2015, 2018 y 2021 hayamos traído a Tuxtla más de 20 concejos electorales municipales para que acá hicieran los cómputos, el cruce de actas, porque no lo pudieron hacer en sus localidades, por la violencia”, recordó.