Organización agrede a reportero en Tuxtla

Ante la agresión sufrida por parte de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) de Venustiano Carranza, el reportero Marco Rangel dijo que dejó constancia del hecho ocurrido ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando el reportero realizaba una transmisión en vivo para su plataforma de noticias acerca del paro que realizan los integrantes de la OCEZ, en la plaza central de Tuxtla.

Un grupo de manifestantes se abalanzó en su contra, lo tomó por la fuerza y lo tiraron contra el suelo, además lo despojaron de su cartera, teléfono celular e incluso lo patearon como en dos o tres ocasiones. Rangel, como es conocido, mencionó que en todo momento trató de identificarse.

“Tras varios minutos ahí, llegó el líder de ellos, de nombre Jesús Vázquez Solano; me hizo unas preguntas y ya después me ofreció disculpas… y les contesté que estaba bien y me entregaron todas mis pertenencias, no me robaron nada”, relató.

Presenta queja en la CEDH

El reportero acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde en un principio no le querían recibir la queja con el argumento de que la agresión no provenía de un servidor público. Ante ello solicitará que el gobierno le brinde seguridad no solo a él, sino a otros compañeros que han sido agredidos durante su labor periodística.