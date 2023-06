Piden realizar mantenimiento a los parquímetros

“Los parquímetros ubicados a los alrededores del Parque (Jardín) de la Marimba, de Tuxtla Gutiérrez, no funcionan y el problema es constante, situación que abona al tráfico en la zona”, denuncian varios usuarios.

Los quejosos señalan que es un problema de falta de mantenimiento, pero que resulta en multas para los conductores que no logran imprimir la boleta para evitar la inflación, pues los aparatos no funcionan.

Llegan a la calle del primer cuadro de la ciudad, buscan aparcar y pagar por el tiempo que estarán en el lugar, pero las máquinas o al menos una de las dos que existen en el Parque de la Marimba, no sirven o están fuera de servicio.

“Entonces vas al otro que sí funciona, pero ya ha pasado que cuando la gente va de regreso a dejar el boletito al auto, ya hay gente de Tránsito quitando las placas, y aunque se le explique lo ocurrido, no te quieren perdonar la multa”, expuso Carlos Alberto.

El afectado reveló que hace unos días dejó su vehículo a la altura de la 9.ª Poniente, entre avenida Central y 1.ª Norte, pero el parquímetro no estaba disponible, “por lo que con miedo me dirigí al otro, pero gracias a Dios no llegó Tránsito, porque sin duda me hubieran infraccionado”.

Otra usuaria identificada como María Guadalupe Juárez dijo que le resulta tedioso tener que caminar más metros para poder pagar el parquímetro, pues muchas veces las personas tienen prisa.

“Pero por desgracia, ahí también se pierde tiempo, entonces creo que ya deberían de solucionar esos detalles”, denunció la usuaria, coincidiendo en la necesidad de darle mantenimiento a los aparatos para que no haya más problemas.

Destacaron que los ingresos por ese concepto “deben ser altos, pues cuántos carros no se estacionan no solo ahí, sino en el centro”, expresó María, quien estuvo a punto de ser obligada a pagar una multa por arriba de los 600 pesos por estas máquinas que no funcionan.

Son alrededor de 50 parquímetros instalados en Tuxtla Gutiérrez, mismos que desde hace tres años comenzaron a fallar y hasta la fecha ninguna de las autoridades responsables, según el Reglamento de Tránsito y Vialidad, se hace cargo.