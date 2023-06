Existe control adecuado de la inflación: experto

Existe un control adecuado de la inflación en México, con una tasa superior a 7 %, a pesar de que la proyección era de una tasa de 10 puntos porcentuales, explicó Raúl Martín Domínguez Molina, economista chiapaneco.

“Es un tema que siempre estará presente en cualquier tipo de economía”, dijo el experto, y de alguna manera el Gobierno Federal ha logrado el control adecuado, pues “la inflación crece, la tendencia es que siempre va hacia arriba”.

El Banco de México (Banxico), a través de la política monetaria, tiene la función de controlar para que no se “dispare” demás, “mueve la tasa de interés para que mejore el fenómeno del consumo, es decir, te dicen que no utilicen tanto las tarjetas de crédito, porque estas son altas y así no se endeuda la gente”.

La proyección del año pasado es que la inflación llegaría a una tasa de 10 puntos porcentuales, pero se ha podido resistir esa parte, reconoció el también jefe de Docencia de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas.

Recordó que la inflación no es un problema exclusivo de México, sino a nivel mundial, por lo que refirió que cada país busca sus instrumentos o formas de controlarla.

“No culpemos solo al Gobierno Federal, porque no es un asunto particular, sino que viene por un alza en las materias primas, en todo lo que implica producción, y por ende, todo va hacia arriba. Los niveles de producción, la cadena productiva se verá afectada, y todo eso provoca la inflación”, añadió.

Así también cuando se otorga dinero a la población a través de algunos programas federales, lo que se le conoce como “masa monetaria”; si hay mucho efectivo moviéndose en un territorio como el mexicano, la inflación se eleva porque se supone que hay liquidez, explicó.

En este tenor, los comerciantes “palpan” que existe esta última y lo que hacen es subirle a sus productos o servicios; “ahorita vemos lo del exceso del calor, lo que ha provocado escasez de ventiladores o climas, la energía eléctrica aumenta. Entonces, son casos no previstos y no es una situación del gobierno; acá entra oferta y demanda, y eso hace que se eleven esos precios”.

Las soluciones —dijo— apuntan a buscar el equilibrio económico, que no aumente más de lo que se tiene en torno a la tasa inflacionaria.