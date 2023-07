Denuncian desaparición de extranjera de origen español

El Comité Digna Ochoa solicitó la intervención urgente de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y presentó una queja formal por la detención de la ciudadana española Emma Durán Merebours (quien cuenta con pasaporte), a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de Palenque.

Luis Abarca, del comité con base en los Altos de Chiapas, dijo que recibió el mensaje de que Emma intentó comunicarse con él cuando iba en transporte hacia Bacalar, pues la policía la detuvo.

“Pero ella no tiene su pasaporte con ella y la policía la detuvo. Creo que olvidó su pasaporte en San Cristóbal. La están llevando a la oficina de migración en Palenque. Le están quitando el teléfono y no tiene manera de comunicarse con la gente. Así que ella me envió su contacto. Realmente no sabemos qué hacer. Tengo su ubicación. ¿Hay alguna manera de que puedas ayudarla?”, comentó sobre el mensaje que le enviaron y que hizo público.

Según Abarca, a la española, cuyo paradero se desconoce, “no le permiten usar su teléfono y tienen el temor de que sea víctima de abusos al mantenerla aislada y desconocer su paradero, estando en situación de desaparecida”.