El movimiento “Ahora es Adán Augusto” desmintió que hayan colocado o pintado propaganda en las bardas en Chiapas. Esto frente al avasallamiento de publicidad anticipada, dijo Marden Camacho, coordinador en Chiapas.

La publicidad de candidatas y candidatos por las calles, incluso de espectaculares en libramientos, carreteras y periferias, no solloce a la ciudad, pues a nivel estatal y nacional llaman la atención de personajes que han denunciado estas expresiones como actos anticipados.

En esta referencia, Adán Augusto, quien busca llegar a la silla presidencial en 2024 abanderado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha hecho las denuncias ante las instancias pertinentes de “esas bardas y espectaculares”.

Marden Camacho, coordinador estatal, explicó que “nuestro candidato inició hace no más de seis o siete meses —con su intención de ser candidato por Morena a la presidencia—, no inició hace dos o tres años; las bardas están ahí, y si hay algunas con su nombre, no fueron colocadas por nosotros ni por la Casa de Enlace”.

El ahora exsecretario de Gobernación no ha instruido —reiteró— “ni nos ha mandado a que coloquemos esas bardas o esas publicidades… de los demás no puedo hablar —en referencia a otros aspirantes—”.

Camacho dejó en manos de los ciudadanos las acciones a emprender sobre ese tipo de campañas adelantadas, “son ellos los que tienen que responder, no nosotros”.