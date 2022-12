Esperan más de 30 mil fieles en la Parroquia de Guadalupe

Se espera que este 11 de diciembre la cantidad de visitantes supere la del año 2021. Diego Pérez / CP

Con corte al 10 de diciembre, se reportan cerca de 20 mil visitantes que se han presentado a la parroquia de la virgen de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez, además de que de forma preliminar se registra saldo blanco.

Este año se han retomado las celebraciones guadalupanas de forma rutinaria después de dos años en los que la Iglesia católica y las autoridades adoptaron medidas para controlar el flujo de visitantes a la parroquia.

Reporte de Protección Civil

De acuerdo con el corte de la Secretaría de Protección Civil Municipal que encabeza Eder Fabián Mancilla, entre el 1 y el 10 de diciembre se registraron cerca de 300 peregrinaciones, alrededor de 20 mil visitantes y cerca de 700 vehículos que han acudido a demostrar su devoción a la virgen de América.

Con relación a las atenciones prehospitalarias, el reporte solo señala la atención de dos personas del sexo masculino atendidos por descompensación y una persona también del sexo masculino que cayó de su propia altura, sin que esto significara un peligro para su integridad.

Las peregrinaciones como los grupos de antorchistas comienzan a visitar el templo desde las primeras horas de la madrugada, provenientes de diferentes ciudades del país y del estado, aunque un gran número parten de la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y concluyen su recorrido en comunidades, ejidos y municipios del interior del estado, por lo que la afluencia es constante a lo largo del día.

En 2021 se presentaron más de 30 mil visitantes a la parroquia ubicada en el primer cuadro de la capital chiapaneca, esto tomando en consideración que se debieron cerrar las puertas del edificio para evitar aglomeraciones y se mantuvieron solamente visitas guiadas a grupos reducidos de personas debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus.

Por lo anterior, y tomando en consideración que este 11 de diciembre es normalmente el día que se registra el mayor número de visitantes, se podría esperar que la cifra de 30 mil sea superada, ya sumando el día 12 que concluyen las celebraciones.

Regresa la verbena

Desde el pasado 8 de diciembre la avenida Central, entre 5a y 7a Poniente, fue cerrada por los puestos de comida, juegos de feria, dulces típicos, entre otras curiosidades.

Elementos de Protección Civil, oficiales de Tránsito y de Seguridad Pública resguardan la zona ante el arribo constante de peregrinas y peregrinos. El área administrativa de la parroquia informó que hasta el sábado (10 de diciembre) el saldo es blanco.

Los creyentes pueden ingresar desde las 6:30 horas y las puertas se cierran a las 22:00. El único requisito es portar cubrebocas y cumplir con las especificaciones de los encargados de recibirlos, que en todo caso son los sacerdotes.

El altar de la virgen de Guadalupe ya luce tupido de ofrendas, principalmente velas y flores, que emiten olores y colores en este especial festejo de los mexicanos.

Actividades

Este 11 de diciembre la iglesia será abierta a las 6:30 horas y cerrará hasta el lunes pasadas las 22:00 horas.

El domingo a las 22:30 de la noche, la virgen será coronada y las 6:30 de la mañana del lunes serán le cantarán las Mañanitas y posteriormente celebrarán la misa en su honor.

A las 12:00 horas esperan el arribo de la magna peregrinación que camina más de 92 kilómetros de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez durante el 10, 11 y 12 de diciembre. Este año se esperan al menos seis mil creyentes.

Covid afectó

De acuerdo al personal de la parroquia, la baja afluencia es uno de los efectos negativos del covid a nivel social y que trajo la crisis económica que llevó a la quiebra a pequeñas y grandes empresas que participaban en la celebración a la “morenita del Tepeyac”.

“Otras empresas que sobrevivieron y que participaban en las peregrinaciones no autorizaron realizarlas para no perder ningún día de productividad, prefieren no arriesgarse a más daños económicos, pues aún se recuperan”, indicaron.

Antes de la pandemia entraban alrededor de 80 peregrinaciones diarias, 20 más de las que reciben este año. Tras los festejos llegaron a contabilizar más de mil peregrinaciones.

Aunado a ello, no todos los grupos de creyentes que ingresan se registran de manera previa.