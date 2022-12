Ordenamiento financiero, emblema de la gestión actual

El ordenamiento financiero de los recursos de la capital chiapaneca es el punto que más destaca el alcalde Carlos Morales al frente de su gestión municipal, a lo largo de cuatro años.

“Ya que si no se ordenan las finanzas del gobierno, si no se mejoran los ingresos y se evitan gastos innecesarios, si no le das un rumbo adecuado a la inversión municipal no se van a tener buenos servicios; entonces, para nosotros lo más importante es el orden financiero. Si tienes orden financiero habrá mejores servicios para la ciudadanía”, enfatiza.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, el primer alcalde en ser reelecto para una gestión al frente de la capital chiapaneca nos comparte su visión sobre el gobierno que encabeza.

¿Si pudiéramos hacer un corte de caja del año, cuáles puntos destacaríamos?

Nos ha ido bien, hemos mejorado los servicios, el alumbrado, el agua potable, la vigilancia; nos hemos equipado de mejor manera, pero esto es algo que tiene que hacerse de manera permanente; tenemos que seguir haciendo las adecuaciones correspondientes para cada vez más prestarle mejores servicios a la ciudadanía, y nos queda aún pendiente en las obras de infraestructura, ya que el tiempo es fatal y las mismas van acompañadas de recaudación de recursos para poder hacerlas, pero el año que viene yo creo que vamos a concluir muchos de los proyectos que aún están pendientes, que son mejorar las vialidades y mejorar el sistema integral de agua potable en nuestra ciudad.

¿Se ha mejorado el servicio de saneamiento de las aguas?

Somos de las pocas ciudades que están tratando debida y adecuadamente sus aguas. El agua del río Grijalva, que es un río generoso y para que tengamos agua en nuestra ciudad, la tenemos que tratar para hacerla consumible en los hogares, pero cuando son aguas residuales tenemos que encausar a las plantas de tratamiento (PTAR) para que se las regresemos al río Grijalva sin contaminación.

Estamos haciendo un tratamiento de mil litros por segundo, en estos momentos; pero nuestra meta es que a finales del año siguiente estemos llegando a mil 500 (l) aproximadamente; tenemos que hacer algunas reconexiones y construir algunas plantas de tratamiento, y con ello vamos a lograr este nivel que queremos e ir en la ruta de hacer esta ciudad una ciudad sustentable.

¿Nos puede comentar algunas de las acciones de limpieza del río Grijalva?

Por eso instalamos la contenerización en nuestra ciudad, para que no esté la basura en las calles y esta, en algún momento dado, pueda ir a parar a las calles. Logramos eficientar el servicio de limpia en nuestra ciudad, y la cooperación de los ciudadanos ha sido muy importante, porque cada vez más la gente nos ayuda más; por supuesto que hay algunas personas que no son contribuyentes, pero la mayoría aceptó la contenerización, contribuyen muy bien a que se vayan depositando los residuos en tiempo y forma.

¿Cuál es su comentario sobre las obras en el río Sabinal?

Hay una combinación de esfuerzos, ya que hay un esfuerzo que se hace por parte de Gobierno del Estado y además lo que contribuimos nosotros.

Vamos a tener un río sin descargas de aguas residuales, crudas, vamos a tener descargas de agua tratada y vamos a tener una recuperación de la biodiversidad, porque ya vemos muchas aves, peces que están llegando y vamos a trabajar en las márgenes del río Sabinal, por lo que vamos a trabajar en andadores, ciclovías y en general, para que sea un parque lineal prácticamente para que la gente lo pueda disfrutar.

Considero que la obra del río Sabinal llevará aun todo el año 2023, ya que son muchos trabajos y se hacen por etapas; se hacen tramos y podríamos decir que la etapa en la que tenemos que retirar las descargas prácticamente ya la logramos, nos quedan pendientes todavía unas partes en la zona oriente, que lo vamos a concluir, pero lo que son los andadores, el alumbrado y lo que es la mejora de las márgenes del Sabinal, eso nos va a llevar todo el año.

Reconozco que en el caso de la contaminación del río Grijalva a un cambio sustantivo, aunque aún hay algunos residuos que llegan de manera intermitente, sí hay un trabajo permanente por parte de Gobierno del Estado.

También hay un trabajo integral por parte de los municipios aledaños a la cuenca, como Acala, Chiapa de Corzo y Tuxtla, los cuales han logrado sanear no solo el agua residual sino que se hace un esfuerzo conjunto para que los residuos sólidos se vayan al río.

¿Cómo avanza el tema del alumbrado público en Tuxtla Gutiérrez?

Es un tema al que le avanzamos bastante y vamos más o menos un 95 por ciento, nos quedan todavía algunos espacios lunares; que nos quedan porque en algunos momentos no tenemos los postes para instalar las luminarias y eso es lo que nos ha sucedido en algunos espacios en los que todavía tenemos que instalar postes y eso nos complica un poco más, pero donde tenemos las líneas de conducción y portería de Comisión Federal, las estamos ocupando y ya tenemos prácticamente alumbrado el 95 por ciento de la ciudad con luminarias de bajo consumo y alta calidad que dan mayor luminosidad; estamos pagando mucho menos de energía eléctrica en la vía pública, a pesar de que ahora está mucho más iluminado.

¿En materia de pavimentación de calles aún hay pendientes?

Hemos avanzado, pero el rezago es mucho y lo reconocemos, pero podemos decir que ya no es un grave problema, el que tenemos en la ciudad, en las vialidades, pero nos quedan muchos pendientes. El año que viene vamos a hacer una estrategia de atención para mejorar más, para sumar a las que ya hemos hecho en otros años y seguramente ya se va a empezar a percibir como un logro el tema de mejora de nuestras vialidades.

¿Algún adelanto de participaciones para el 2023?

Es un préstamo sobre nuestras participaciones, porque a veces nuestras participaciones vienen llegando allá por el mes de marzo, abril o mayo, y el cierre nos cuesta mucho porque los tiempos no nos dan; la temporada de lluvias afecta un poco la construcción de obras y se encarece más, porque entre la lluvia cuesta mucho más construir.

Por eso, por segunda ocasión, el Cabido nos autorizó solicitar un préstamo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), pero es un préstamo que tendrá que liquidarse en el transcurso del año y parte del año venidero, pero lo que hace es adelantar la ejecución de las obras.

Considero que no se puede adelantar una cantidad exacta sobre el presupuesto para el próximo año, ya que tiene que ver mucho con las recaudaciones que se hagan y depende de la ciudadanía, pero se tendrá una mayor participación, pues por lo menos la Federación va a incrementar la participación al municipio porque se ha recaudado más en este año y en el pacto de colaboración que se tiene otorga una aportación mayor a los municipios, y también da ciertos estímulos, porque cuando un municipio tiene una mejor recaudación hace inversiones el Gobierno Federal en ese mismo municipio; por ejemplo, las inversiones en los parques que se han hecho, en el Parque Central, parque 5 de Mayo, El Aguaje, son parte de los resultados de esa recaudación adecuada que hemos tenido.

Tenemos una gestión hecha por algunos escurrimientos de aguas pluviales que es de un alto costo, lo cual es muy probable que la Federación la autorice, debido a la recaudación que hemos tenido.

¿Hay acciones en materia de salud?

Todavía se tiene detección de ciertos picos de contagio en la ciudad (de covid-19) y algunas otras enfermedades que nos han surgido con la temporada invernal. El (pasado) día jueves acompañamos al secretario de Salud en el estado, el doctor Pepe Cruz, para que se hiciera una distribución de los equipos de atención de la salud en cinco zonas de nuestra ciudad; se está vacunando contra la influenza, se está fumigando por el chaquiste y los zancudos que tenemos, y se está haciendo un trabajo de atención médica en la parte preventiva, precisamente porque tenemos el riesgo de brotes.

¿Cuál sería su mensaje de Navidad y Año Nuevo 2023?

Deseo saludar a los ciudadanos que nos estén leyendo y decirles que esta etapa final del año debe ser de reencuentro, de convivencia con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, y debe ser de armonía, de tranquilidad y de paz; que proyectemos muy bien nuestras actividades para que nos vaya bien y que seamos personas que planifiquemos nuestro quehacer diario, de tal manera que eso nos permita ser mejores y que hagamos que nuestra ciudad sea una ciudad mejor en el 2023, entre todos.

Un saludo afectuoso a todos lo que nos leen y desearles lo mejor para el próximo año.