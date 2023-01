Trabajan para erradicar violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar se da en los espacios que deberían ser seguros para niñas, adolescentes y mujeres, reconoció la secretaria para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Gely Pacheco Montero.

En este sentido, apuntó que la atención al tema de violencia familiar es una de las principales políticas públicas impulsadas por el alcalde Carlos Morales Vázquez, quien ha atendido con especial énfasis a través de la Mesa de Seguridad y por medio de las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Abundó que el tema se ha estado atendiendo, incluso a través de visitas casa por casa para entregar información.

Por lo anterior, reconoció que este es un problema que lacera profundamente a los hogares, a la institución más importante que podamos tener todas las personas, la familia.

“Una persona que no respeta a la familia es una persona que no se respeta así misma; es una persona que no respeta a sus seres queridos y no puede respetar a las personas de la sociedad o a las personas que pueden ser ajenas a ella”, expresó Pacheco Montero.

En estas acciones, dijo, participan instituciones como la propia Secretaría para la Igualdad, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Salud.

En este contexto, la funcionaria municipal lamentó que haya un alto porcentaje de espacios inseguros y de riesgo para su integridad como mujeres y como personas.

También comentó que desde el inicio de la administración se trabaja en una campaña en la que este tema es transversal para todas las personas de todos los ámbitos, de todas las clases sociales, de todas las edades y que “tenemos que atender y modificar estas masculinidades tradicionales, las cuales a través de la historia han ido cambiando”.

Aunque también reconoció que la forma de ser hombre como lo concebían las generaciones anteriores, ya no es como lo percibe ahora un joven o una persona que es receptiva y en constante cambio.

Asimismo, reconoció que las acciones como pavimentar e iluminar una calle motivan a una familia a estar segura, a salir y convivir, y que esto ayuda a reconstruir el tejido social que pueda estar lastimado.