Transportistas del municipio de Reforma, Chiapas, denunciaron que existe un exceso de unidades de transporte público que funcionan bajo la irregularidad, las cuales son más conocidas como “piratas”.

Se presentaron a Palacio de Gobierno del Estado para exponer tal situación, luego de que ya fue dada a conocer ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas.

Sin abundar en más detalles, uno de los afectados, Gustavo “N”, dijo que están siendo intimidados por parte de los grupos de trabajo de las unidades piratas, por lo que su máximo interés es que las autoridades estatales conozcan la situación.

A decir del denunciante, existen más de 100 unidades piratas en las modalidades de taxi y combi, las cuales están encabezadas por al menos tres o cuatro líderes que las respaldan.

Gustavo “N” expuso que las personas quienes lideran a los grupos de transporte ilegal son comerciantes, líderes de grupos sociales o campesinos, pero que no tienen nada que ver con el tema del transporte, por lo que no tienen antecedentes ni argumentos para dedicarse a esta labor; y de la misma manera, no cuenta con derecho alguno para brindar el servicio, que es otorgado a quienes sí se han dedicado al tema del volante a lo largo de su vida.

Comentó que su preocupación incrementa porque asegura que en el grupo —que exige justicia— son tan solo 61 transportistas agremiados que sí cumplen con la legalidad.

Expresaron que la situación del pirataje es añeja en este municipio del lado norte de la entidad, puesto que en pasadas ocasiones también han surgido otros grupos.