Favorables obras en Chiapas: Granda Pastrana

Las obras, además de beneficiar el desarrollo de la entidad, permiten una mejor calificación crediticia y con esto una negociación de la deuda adquirida en gestiones estatales pasadas, reconoció el diputado local, Felipe Granda Pastrana.

Al tiempo de referir como atinada la construcción del circuito interior de Tuxtla Gutiérrez, el legislador dijo que esta es una obra majestuosa que se necesitaba en la ciudad, porque es una de las capitales con mayor atraso y con problemas de tráfico, por lo que ahora con esta gestión se ve un cambio.

Sostuvo que los pasos a desnivel se han hecho en tiempo y forma y se ha cumplido con el proyecto, por lo que se debe seguir teniendo confianza.

En cuanto al proyecto del circuito, puntualizó que se hizo un buen estudio en el aspecto ecológico, de movilidad, de flujo de vehículos y esto viene a engrandecer la capital.

Comentó que el proyecto anterior era hacer elevado el bulevar Belisario Domínguez y ahora se tiene un libramiento Sur que acaba en un cuello de botella a la altura de la arena Metropolitana, y lo que se va a hacer es que todos los vehículos pesados que vienen por ese libramiento puedan subir a través de esta vía hacia el libramiento Norte y con esto salir al poniente de la ciudad.

Con relación al tema del presupuesto, expresó que se le ha dado mayor apoyo a obras e inversión en salud, caminos y educación, y se ha disminuido el recurso para gastos.

“Apoyo y celebro lo que está haciendo Rutilio Escandón de modernizar Tuxtla, pero no solo eso, porque también se ha invertido en todos los municipios, no hay un solo municipio que no tenga obra en salud o en obra pública”, apuntó Granda Pastrana.

El también presidente de la Comisión de Hacienda asegura que los alcaldes están contentos, porque mencionan que ahora lo que les hace falta es terreno, pues ya les hicieron su mercado, sus parques y están buscando asesoría para comprar un nuevo terreno.