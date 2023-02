Denuncian presunto intento de extorsión

El incidente ocurrió a la altura del bulevar Las Galaxias, en la capital chiapaneca. Cortesía

El pasado viernes 24 de febrero, un ciudadano de nombre Manuel “N” refirió sentirse sorprendido luego de que una grúa de la Policía de Tránsito del Estado le marcara el alto mientras circulaba sobre el libramiento Sur —en Tuxtla Gutiérrez—, sin una aparente justificación.

Manuel “N” narró que pasando el mediodía, cuando circulaba a la altura del libramiento Sur y el bulevar Las Galaxias —justo donde se encuentra una rotonda—, vio a la grúa de la dependencia estatal circular con prisa.

Asegura que pese a los vibradores que hay en los carriles que van en sentido de oriente a poniente sobre el libramiento, la unidad circulaba rápido, por lo que él detuvo abruptamente su vehículo al intentar incorporarse al libramiento. “Quise retornar y casi se impactaba con mi auto, por lo que me alcanzó y me comentó que me parara más adelante”.

El agente le exigió que presentara sus documentos para poder circular, al igual que su tarjeta de circulación y su licencia para conducir. Inmediatamente el denunciante comenzó a tomarle fotografías a la unidad de carga y le comentó al agente que no estaba autorizado para realizar la boleta de la supuesta infracción, además de cuál era el artículo que justificaba la misma.

El ciudadano comentó que el agente se mostró poco amable, temiendo que buscara extorsionarlo, pero al ver que él no le dio oportunidad de ofrecerle dinero o alguna posible solución en el lugar de los hechos, este le dijo que por esta ocasión le perdonaría la infracción, sin justificar cuál era el verdadero motivo de la detención.

Manuel “N” hizo un llamado a las autoridades para aclarar si están facultados a emitir infracciones mientras conducen una grúa de carga de vehículos, además de que exista una justificación legal para proceder a elaborarlas.