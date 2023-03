Crece recaudación de impuestos en la capital

Los ingresos por concepto de predial se incrementaron durante este año, reconoció el alcalde Carlos Morales Vázquez.

¿Cómo avanza la recaudación de los impuestos municipales?

Año con año la recaudación ha ido incrementando, por eso hemos podido ir atendiendo problemas de nuestra ciudad y resolviéndolos este año un 13 por ciento más.

¿Qué expectativas de recaudación hay para este año?

Este año esperamos concluir bien la recaudación para permitirnos que con los recursos que recaudemos, que con los ingresos propios de los prediales, logremos que la federación también voltee y apoyen con mayores recursos.

¿Qué beneficio hay para la ciudad con el incremento de ingresos?

Quienes mejores ingresos propios tienen (ayuntamientos), tienen un apoyo más solidario de la federación, de acuerdo a las fórmulas de recaudación fiscal, y eso ayudará a nuestra ciudad, pero vamos avanzando, vamos en positivo y así esperemos seguir dentro del transcurso del año.

¿En qué porcentaje se incrementó la recaudación?

En números aproximados, durante el mes de enero de este año la recaudación aumentó un 12 por cierto con relación al mismo mes pero del año 2022, lo que en términos generales significa alrededor de 24 millones de pesos, lo cual se podría convertir en una participación de dos veces más esa cantidad, lo que en números aproximados se puede entender como 45 o 50 millones más para el año 2024.

¿El nivel de pago de predial es una respuesta y muestra de confianza de la ciudadanía a la gestión municipal?

A cuatro años de gobierno, este es el quinto año de gobierno y año con año se ha incrementado la recaudación, a veces en un 17 por ciento, a veces en un 19 por ciento, otros un 20 por ciento y este año esperamos que sea de un 17 por ciento aproximadamente, y el primer mes calcula la Tesorería que fue de un 12 por ciento.

¿Es importante la participación ciudadana para alcanzar los programas de la gestión municipal?

Sí, queremos una sociedad más participativa, una sociedad que sugiera, que también exige, pero que también colabore y participe, porque hay tareas que aunque el gobierno solo quisiera hacer, tendría unas metas muy limitadas si no participan los ciudadanos.

Un mensaje para invitar a la ciudadanía e invitarla a participar.

Vamos a seguir trabajado en ello, en la concientización de la participación ciudadana y todo esto se logra con la confianza que se tenga hacia el gobierno.

No habrá nunca gobierno que alcance sus objetivos y sus metas si no encuentra respaldo en la ciudadanía; es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo común y me refiero a autoridad y ciudadanos, porque si entre todos trabajamos vamos a tener una ciudad más limpia, una ciudad más iluminada, una ciudad con mejores servicios de agua potable; si cuidamos el agua que no se derrame y que no se vaya en una fuga y esto ayudará para que llegue a otro domicilio.

