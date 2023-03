Unen sus vidas tras 17 años de amor

Pedro y Ana Laura se dieron el “sí” gracias a la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos Gratuitos organizada de manera coordinada por autoridades estatales y municipales de Tuxtla Gutiérrez.

Ellos forman parte de las 61 parejas que aprovecharon tal oportunidad para contraer nupcias ante el representante del Registro Civil, y con esto al fin tener formalidad legal en su relación.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Taller del DIF Tuxtla, en el fraccionamiento 24 de Junio, y estuvo encabezado por el alcalde de la ciudad, Carlos Morales Vázquez.

Tras 17 años de relación y cuatro hijos, Ana y Pedro formalizaron su relación ante las leyes estatales que les confieren derechos y obligaciones como pareja.

Testimonio matrimonial

Muy sonriente Pedro, cuenta que desde hace 17 años conoció a Ana Laura cuando él era conductor de una unidad de transporte colectivo y ella trabajaba en una farmacia de nombre “La Mexicana”, que se ubicaba en la 3.ª calle Poniente, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

“Jamás pensé que me iba a esperar”, asegura Pedro, pues reconoce que por algunas circunstancias antes de iniciar formalmente su relación y después de conocerla, tuvo que alejarse de ella por al menos cinco meses. Reconoce que algo de lo que más le gusta de su esposa es su forma de caminar, pues dice que es única.

Después de 17 años, Ana Laura comparte que una de las principales virtudes de su esposo es la manera de ser cariñoso con ella y que siempre está al pendiente. “Aparte de que me consiente mucho, siempre me apoya en todo; y lo que no me gusta, es que se pone celoso, pero no le he dado motivos para eso”, cuenta también muy sonriente.

Por su parte, Pedro confiesa que “Ana Laura es una mamá muy responsable y siempre está al pendiente de mis hijos, de mi familia”.

Hace hincapié en que una de las grandes virtudes de su esposa es que es una mujer muy ahorrativa y eso es algo que les ha ayudado mucho como familia; de lo cual él ha aprendido mucho, pues ahora es más cuidadoso con el dinero, por lo que es algo que le agradece.

Como consejo a las parejas que iniciarán una vida en pareja, Ana Laura comparte que es necesario que haya mucha comprensión entre ambas partes, así como apoyo mutuo, porque eso permite enfrentar y salir juntos de los problemas.

Pedro apunta que lo principal en una relación de pareja, y para que esta sea duradera, es que haya amor.

En su mirada hacia el futuro, Pedro asegura que lo primero es agradecerle al “Todopoderoso” por estar juntos y espera que sigan así al menos 17 años más, para seguir compartiendo la vida y al mismo tiempo disfrutando de los nietos que puedan llegar a tener.

Discurso de las autoridades

En el evento, hizo uso del micrófono la directora general del DIF Tuxtla, Roxana Guadalupe Gómez Melgar, diciendo: “Hoy es un día de mucho amor y felicidad para Tuxtla, ya que estamos llevando a cabo la unión de 61 parejas tuxtlecas en matrimonio”.

Apuntó que por medio de esta campaña, cada año, se da la oportunidad de que las parejas formalicen su relación a través de un documento que da certeza jurídica a su unión y el cual les servirá para futuros trámites legales; además de que “desde el DIF siempre velaremos para tener familias más fuertes, y en esta ocasión creando un vínculo legal que en muchas ocasiones, por cuestiones económicas, las parejas no llevan a cabo”.

En su oportunidad, el oficial del Registro Civil núm. 5 del estado, Saúl Rivera Santizo, aconsejó a los recién casados sobre el “equipo” que debe formar un matrimonio, en el cual “siempre debe haber mucho diálogo porque somos seres humanos y cometemos muchos errores, y no nos gusta que otro ser humano nos haga verlos”.