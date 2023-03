Alcaldesa de Teopisca se retracta de su declaración

Gracias a los acuerdos, los pobladores retiraron un bloqueo carretero instalado en este municipio. Diego Pérez / CP

Josefa María Sánchez, alcaldesa de Teopisca, dio marcha atrás a un comunicado emitido en días pasados y en el cual aseguró que se debe aclarar el destino de 46 millones de pesos en su municipio.

A través de un comunicado dirigido al pueblo de Teopisca, al Gobierno del Estado, al Congreso del Estado y a la opinión pública, la alcaldesa citó textualmente:

“Le reitero una disculpa pública a las siguientes personas que mencioné: al señor Javier Velázquez Díaz, ex tesorero municipal, así como a los C. Luis Valdez Díaz, Guadalupe Esquivel García, entre otras personas, por su buena voluntad para levantar el bloqueo y no afectar el libre tránsito de todos los chiapanecos y chiapanecas”.

Del mismo modo que hace una aclaración sobre las cifras económicas expuestas y que deben ser aclaradas en la gestión municipal.

“Pido una disculpa pública a todas las instancias porque manifesté que no eran 36 000 000 (treinta y seis millones de pesos 00/100 m. n.), sino dije que eran 46 000 000(cuarenta y seis millones de pesos 00/100 m. n.). Quiero aclarar que en mi carácter de presidenta municipal, únicamente me tocó administrar dos meses correspondientes a 10 800 000 (diez millones ochocientos mil pesos 00/100 m. n.) mensuales de los meses de septiembre y octubre; haciendo un total de 21 600 000 (veintiún millones seiscientos mil pesos 00/100 m. n.)”.

Sobre el destino de los recursos que ha administrado en su gestión, explicó que estos se han destinado a las comunidades Vida Nueva, Linda Vista, Galilea, Tepeyac, Sinaí, Guadalupe Providencia, Emiliano Zapata, Paraíso, Jerusalén, Vista Hermosa, Nazaret, Chujilte, Dolores, San Antonio Bellavista, San José Shaltik, San Gerónimo, Dos Lagunas, Nuevo San Juan, Guadalupe, Belén, Palestina, San Antonio Sibaka, (ejido) Porvenir, Flores Magón, Agua Escondida y Cárdenas.

Y sobre el resto de recursos, dio la siguiente explicación: “El resto de los recursos recibidos fue para pagar sueldos y aguinaldos de todo el personal administrativo que labora en mi ayuntamiento, así como cubrir adeudos que tenía mi municipio, como gasolina, energía eléctrica, entre otras deudas que nos dejó la administración saliente”.

Además explicó que desde el 31 de diciembre de 2022 no se concluyó el pago por concepto de sueldos y aguinaldos correspondientes al periodo de enero a diciembre de ese mismo año.

Finalmente, citó: “Haciendo la aclaración que no me correspondía pagar aguinaldos de enero a diciembre, sino únicamente de tres meses, de octubre a diciembre; sin embargo, se les cubrió todo el periodo completo de 2022, cuando la obligación y responsabilidad era del Concejo Municipal saliente, de enero a septiembre 2022”.