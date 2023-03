Exponen tendedero del acoso y creación de colectiva

Jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 13, dieron a conocer la creación de una colectiva y expusieron un tendedero del acoso en donde expresaron ser víctimas de agresiones a su integridad por parte de integrantes de la comunidad estudiantil.

En voz de las jóvenes se ha presentado una serie de situaciones que se han expuesto ante los directivos de la escuela, pero aún no ha habido respuestas claras.

“Organizamos una colectiva feminista y un tendedero para ponerle alto a lo que el plantel no nos deja hablar, a lo que nos callan, a lo que sufrimos”. Externaron que existen varios, por lo que en el tendedero se exponen casos de violación y acoso.

Con lágrimas en el rostro, una de las víctimas expresó lo siguiente: “No han hecho nada, lo único que dicen es que no han escuchado, y a mí me rompe completamente y no puedo hacer nada, y yo quiero que esto acabe porque lo sufrimos diario y no sé qué hacer”.

Por alrededor seis filas de lazo se colgaron textos con los nombres de las y los presuntos agresores, espacio en donde se escribieron las frases y actuaciones de las personas señaladas de cometer vejaciones o emitir comentarios contra las estudiantes.

Sumaron que existen jóvenes que son víctimas de agresiones, pero que temen a revelarlas por el temor que han infundido sus agresores hacia ellas y/o las represalias que se puedan ejercer en su contra.

“Estos niños han acosado, han tomado fotos de niñas y no es justo, merecemos respeto”.

Sostuvieron que sí han acudido a solicitar el apoyo de sus padres y de los maestros, pero que a muchas de ellas los adultos no les creen.

Expusieron que son estudiantes de todos los semestres del plantel 13, por lo que esperan ser escuchadas y que los acusados de las agresiones reciban las consecuencias de sus actos.

“Sobre todo que nos escuchen solo un día, el 8M no es solo un día, la mujer no existe solo un día, y merecemos respeto, al igual que la atención y ser escuchadas todos los días”.