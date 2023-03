Aclaran caso de presunto maltrato a perro

Luego de que en días pasados se hiciera viral en redes sociales el video de un perro siendo sujetado en la parte trasera de una patrulla de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer que ya se está actuando en consecuencia.

Al respecto, la regidora Marcela Castillo reveló que tanto ella como el presidente municipal Carlos Morales Vázquez reprueban la acción, misma que calificaron como “un actuar vil y cruel”, por lo que ya se ha iniciado con un procedimiento administrativo vinculado a los dos elementos involucrados.

“Estamos indignados porque no representan para nada los valores de este Ayuntamiento y hemos solicitado que la Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos lleven una capacitación acerca del bienestar animal, para que este hecho no se vuelva a repetir, pero sobre todo que sean capacitados en cómo tratar a nuestros perros y gatos de nuestra ciudad, para que no tengamos nuevamente que pasar por este hecho”.

Cuestionada sobre la posible destitución de los elementos, resolvió que en este caso se inicia un procedimiento jurídico que se debe cumplir con las instancias, como cualquier persona a la que se le inicia un proceso, y el interés es que los elementos cumplan con el debido proceso, pero de manera inicial están separados de sus encargos.

Asimismo, se hizo la notificación ante la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia municipal, ya que los elementos policíacos llevan un procedimiento de acuerdo con sus funciones.

Reconoció que hay personas a quienes tildó como inconscientes, crueles y viles, quienes realizan estos actos de maltrato animal en sus casas, pero ningún argumento justifica el desagradable actuar en contra del perro (víctima del video); de quien se dio a conocer que es posible que sea de la raza pitbull.

Agregó que se ha intentado dar con el paradero de los propietarios del perro, para que en caso de que los haya sea regresado a su hogar; en contraparte, si no acuden o no se les logra localizar, se iniciará un proceso de adopción para quien tenga el interés de cuidar y hacerse cargo del perro de aproximadamente dos años de vida canina.

Con relación al taxista, quien reportó el caso a través de las redes sociales, Marcela Castillo dio a conocer que ya se le regresó su unidad y no se le cobró ninguna multa, además de que se le brindará el apoyo que requiera.

Antes de concluir, la regidora hizo un llamado al Congreso del Estado a incluir dentro del Código Penal las acciones de maltrato animal, para que de esta manera las autoridades municipales tengan más herramientas jurídicas disponibles para actuar de manera más seria en cuanto a las sanciones por hechos parecidos.