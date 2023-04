Avanza la construcción de refugio en Tapachula

El refugio de “María y José” será un espacio que proyecta dar albergue hospitalario a alrededor de 77 personas, el cual se construye como una iniciativa de la sociedad civil.

Este sitio buscará dar alojamiento digno a las familias y personas que están en espera de los pacientes del Hospital General de Tapachula y el de Alta Especialidad Ciudad Salud.

Uno de los principales impulsores de este proyecto es el diputado Jorge Luis Villatoro Osorio, quien dio a conocer que actualmente se ha concluido con la cimentación de la primera planta y se está trabajando con el proceso de finalización de los espacios para albergar a las personas que lo requieren, y apuntó que se estima que esta etapa se concluya en los meses de junio o julio.

“Nos está costando mucho porque no todos se suman al proyecto, muchos no quieren cooperar, y aunque es un proyecto para todo el estado de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, no hemos tenido ese apoyo, pero lo vamos a sacar adelante, estamos trabajando muy duro ahí, y junto a ello, los doctores que están, gracias a Dios ahí vamos”.

Apuntó que se estima hacer la inauguración de la primera etapa para el mes de agosto, que, además, es una de las prioridades actuales a concluir, pues se trata de un espacio con techado, cuenta con tres habitaciones, un servicio de baño, para que las personas que están sin protección alguna en los alrededores de los hospitales puedan contar con un espacio para refugiarse, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias.

Dijo que sí ha habido una respuesta favorable por parte del sector empresarial de Tapachula, así como de las autoridades municipales de este mismo lugar, destacando que Ciudad Salud es un lugar para todos, pero en especial para aquellos que menos tienen o quienes no tienen acceso a un servicio como el Seguro Social.