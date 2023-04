Quiero ser gobernador; depende de la gente: ERA

El senador agradeció a las y los asistentes por acudir al evento de inauguración de su Casa de Enlace. Diego Pérez / CP

“Yo no voy a negar nunca mis aspiraciones, me preguntan que si quiero ser gobernador, y saben qué contesta la gente: la respuesta está en la gente, no está solamente en mí”, expresó el senador Eduardo Ramírez Aguilar al inaugurar su Casa de Enlace Legislativo en Tuxtla Gutiérrez.

En el mitin donde estuvieron presentes varios miles de ciudadanos de San Fernando, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, entre otros municipios de Chiapas, el representante en la Cámara Alta aseguró:

“No tengo temor a nada, a lo único que le tengo temor es al que está allá arriba, que es el Todopoderoso; tengo un reconocimiento amplio y profundo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le vamos a brindar un fuerte aplauso”.

Además, sostuvo: “Quiero reconocer el trabajo que está haciendo en Tuxtla Gutiérrez un gran chiapaneco, que es el doctor Rutilio Escandón Cadenas; quiero que sepa que yo respaldo las acciones de infraestructura en Tuxtla Gutiérrez, que yo respaldo las acciones sociales que se hacen en Chiapas y que siempre voy a reconocer su trabajo, porque así somos los jaguares, somos gente de respeto, somos gente que brindamos la amistad y la brindamos de corazón”.

El mitin

15 minutos antes de las 10 de la mañana, el legislador chiapaneco se abrió paso entre una multitud que se encontraba en la avenida Central, a la altura de la 12ª Poniente, y avanzó por al menos tres cuadras con lentitud por espacio de al menos media hora hasta poder llegar al templete cerca de la esquina con la 1ª avenida Norte, en donde compartió su discurso.

Antes de iniciar, Ramírez Aguilar cuestionó a los presentes sobre la asistencia al evento por convicción propia. “¿Cómo están, alguien de aquí vino acarreado, vinieron por su voluntad? Esa es la diferencia de nuestro movimiento, aquí la gente viene por convicción, por emoción y de corazón”.

En medio de gritos de “gobernador, gobernador”, y con la batucada sonando al fondo, el senador agradeció la presencia de los asistentes.

“Quiero agradecer a cada uno y a cada una de ustedes porque dejaron a su familia un rato y me lo brindaron para acompañarme a inaugurar lo que serán las oficinas de Enlace Legislativo; decirles todo lo que he hecho, tendría que estar muchas horas aquí; mi trabajo en Chiapas está al escrutinio de la gente, mi trabajo y mi amor por Chiapas, creo que eso no tengo por qué ponderarlo yo, lo pondera el pueblo de Chiapas”.

En medio de una nueva pausa del discurso se escucha de nuevo el alarido y la frase “gobernador, gobernador, gobernador”, al tiempo que el político conocido con el mote de “el Jaguar” reconoce su emoción por el evento.

“La verdad es que me siento muy emocionado porque puedo presumir el cariño de la gente, y cuando se tiene el cariño de la gente, no hay voluntad que lo detenga, el amor es más grande, las convicciones son más fuertes y nuestra pasión de trabajar todos los días lo vamos a hacer con mucho respeto”.

Respecto a lo que dijo sobre su creencia al Todopoderoso: “De él viene todo, no viene del hombre, las cosas vienen de allá arriba, y como soy un hombre de buena fe, yo no estoy tratando de llegar a un propósito atropellando a los demás, eso no lo voy a hacer yo; sé que muchos se ocupan de mí, pero yo no trabajo de esa manera, yo trabajo limpio, a mí me gusta ganar a la buena, siempre, y en esta vamos”, dijo al tiempo de poner el micrófono dirigido hacia las y los asistentes, quienes respondieron: “a ganar, a ganar”.

Y agregó: “Por eso saben que aquí la gente está conectada con nosotros, aquí estamos muy comprometidos porque queremos lo mejor para nuestro estado, lo mejor para cada región, de Tuxtla, de la región Centro, de la Frailesca, de la Costa, Soconusco, la Sierra, los Altos, todas las regiones de Chiapas”.