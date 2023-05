Limpian panteones municipales para el Día de las Madres

Con limpieza y fumigación de panteones se intensifica la campaña Limpiemos Tuxtla, para la celebración del Día de las Madres, dio a conocer el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez.

Dijo que se han tenido brotes y muestras de dengue, ya que se tiene que atacar, entre los que están los panteones, los cuales se deben mantener limpios y saneados, por lo que se inició la jornada en los siete que hay en la ciudad.

Adelantó que una vez que se termine la campaña de descacharrización en tres semanas, después se iniciará con la fumigación del cien por ciento de la ciudad iniciando en la colonia Las Granjas, para bajar a Patria Nueva, después hacia Cerro Hueco y de ahí se avanzará a la zona sur hasta llegar a Terán, San José Terán y de ahí a Plan de Ayala, para después llegar al centro de la capital y atender las márgenes del río Sabinal.

Agregó que se está por concluir con el desazolve del río Sabinal, además de la limpieza y se está extrayendo el material de arrastre; también se hará una caminata por los afluentes del mismo para que se levanten los últimos residuos que queden, para que cuando lleguen las primeras lluvias se esté en calma.

Se realizará una campaña de concientización a la población para que no se dejen destapados los contenedores, porque eso hace que no se llene de agua y no se genere contaminación.

Sobre los casos de dengue, el alcalde capitalino comentó que aún son pocos, pero por eso se ha definido que en donde ha habido alguna muestra de brote se hace la fumigación.