Preocupan hundimientos en el suelo de una primaria

Hundimientos en el suelo de la Escuela Primaria “Rodulfo Figueroa Esquinca” mantienen alertas a madres y padres de familia.

Al respecto, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Mayra Gómez Gordillo, hizo un llamado a las autoridades en general para que los volteen a ver y conozcan la problemática por la que están pasando en la escuela.

En la escuela se tienen seis salones que están trabajando de manera provisional en otros lados de la escuela, debido a que un edificio completo no se está utilizando, ya que hay hundimientos con una variable de centímetros.

“Protección Civil Estatal dijo que no hay daño estructural, según ellos lo que ven es que en la estructura no está el daño, sino que el piso sí se está hundiendo, y prácticamente son como 50 centímetros lo que se está hundiendo; entonces sí es peligroso, sí estamos en riesgo, nuestros niños están en riesgo, se les quita áreas, se les quita espacios, realmente es una problemática muy seria que estamos viviendo aquí en la escuela y no vemos por ningún lado que alguien se mueva, que alguien nos venga a apoyar y nos diga ‘Vamos a hacer esto’. Realmente todo ha sido papeleo tras papeleo”, manifestó.

Dictamen

Sumó que Protección Civil Estatal dictaminó que toda la escuela es área de “riesgo medio” y que en toda la escuela hay posibles hundimientos, pero que ellos como tal no podían determinar de alto riesgo, porque no hay un hueco como el que hay en el edificio que sí tiene el dictamen de riesgo.

Apuntó que hay lugares en donde los hundimientos son visibles y se nota que el piso se está haciendo para abajo, por lo que como comunidad escolar se ha hecho lo que se tiene que hacer, y lo último es un dictamen, pero para esto es necesario que intervenga una empresa particular.

Llamado

Ahora lo que están esperando es que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) otorgue las especificaciones de lo que se requiere en el estudio para que se lleve a cabo el dictamen.

Su interés es que se den a conocer las condiciones en las que se encuentran los menores estudiando, porque no son las idóneas, puesto que se ha reducido el número de salones. Además, ante cualquier sismo todos los integrantes de la comunidad estudiantil podrían correr peligro.

Explicó que la situación inició desde el mes de diciembre, y que desde el mes de enero ellos comenzaron con los trámites para que sea atendida esta primaria a la brevedad.