Marcelo, próximo presidente de México: Pío López

Con arengas y porras de “¡Presidente, presidente, presidente!”, varios miles de chiapanecos y chiapanecas recibieron a Marcelo Ebrard, aún canciller mexicano, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Chiapas, el cual lució abarrotado.

Durante su discurso, Ebrard expresó que el pasado martes presentó y dio a conocer que se separa del cargo de secretario de Relaciones Exteriores para iniciar un recorrido por el territorio nacional, el cual le permita ganar la encuesta convocada por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para seleccionar a tres en un proceso abierto de consulta a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Amigas y amigos, a partir de este lunes tendré mi última reunión como secretario de Relaciones Exteriores con el gran presidente que tenemos en México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí estaré para agradecerle su apoyo, su afecto, su lealtad y su hermandad como ninguno; hemos sido compañeros por 23 años, desde aquella primera vez en 1999, cuando decliné mi candidatura a jefe de Gobierno para que él ganara las elecciones, porque Andrés tenía en ese momento más apoyo; desde ese momento y las que seguirán, él y yo podemos decir que somos carnales”.

Chiapas es un estado importante

“La primera vez que vine aquí fue en 1974, porque trajimos ayuda, porque había habido un sismo, y desde ese tiempo hasta el día de hoy lo he recorrido muchas veces; tengo muy presente que este estado no es solo el inicio de nuestra patria geográficamente, sino también el origen de la nacionalidad mexicana, a la que vamos a pagar un tributo, porque ustedes, los pueblos originarios de Chiapas, son el basamento de la nacionalidad mexicana”.

Y prorrumpió: “Seguridad, queremos que haya igualdad de género, queremos que las mujeres en México sean respetadas, queremos trabajo igual, salario igual, porque no es así; queremos reconocer todos los trabajos que hacen, que no están remunerados, porque ojo, no tienen ingreso, pero sí tienen trabajo”, expresó el canciller.

Señaló que la política exterior mexicana es feminista, porque toda su vida lo ha sido, porque tuvo una madre que era feminista, y que cuando no se logra que haya igualdad, la sociedad sufre y hay violencia y sufrimiento, por ello propuso encabezar una mejora en esos temas.

Del mismo modo, agregó que es necesario que las y los jóvenes encuentren un espacio para crecer y que les vaya bien, para que no tengan que emigrar o buscar trabajo en Estados Unidos.

“Que los egresados de la Universidad Autónoma de Chiapas tengan trabajo aquí, que tengamos cada vez más inversión, que tengamos cada vez más empleo, que tengamos cada vez más productos de Chiapas en todo el mundo, que traigamos el gas hasta Tapachula como lo ha propuesto el presidente López Obrador para que las empresas puedan instalarse; que invirtamos en el campo, todo eso que les estoy diciendo es lo que queremos lograr, igualdad de género, desarrollo para el estado de Chiapas, todo esto puede pasar esto y muchas otras cosas, fondos para los pueblos originarios. El presidente va bien, pero tenemos que hacerlo cada vez más, retribuir a la grandeza de Chiapas, a la formación de la sociedad mexicana”, apuntó.

México en las finanzas

Asimismo, dijo que México es el país que menos debe de América, por ello puede pensarse en crecer y atraer inversiones, y como ejemplo citó a la empresa Tesla, que ya construye una mega fábrica en el norte del país.

Expuso que es necesario trabajar en temas como la seguridad, tema que él conoce, pues trabajó como responsable de ese rubro en la Ciudad de México, dando buenos resultados.

Recordó que fue considerado el mejor alcalde del mundo durante su gestión y creció la red del metrobús, además de que no tuvo ningún accidente en el metro.

En tanto, Pío López Obrador puntualizó sobre la presentación del libro “El Camino de México” de Marcelo Ebrard, al tiempo de decir que en la Ciudad de México se llevará a cabo la primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, cuyo objetivo superior es el de establecer las bases de la convocatoria para dirigir las bases del proceso de elección del coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien tras un proceso se convertirá en el candidato o candidata a la presidencia de la República de su partido.

“¡No estás solo, no estás solo!”, es una de las frases que interrumpió por algunos momentos ante el discurso del hermano del presidente de la República, quien antes de concluir expresó: “Amigas y amigos, vamos bien, seré muy breve para escuchar las palabras que nos va a dirigir nuestro próximo presidente de México”.