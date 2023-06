Reforma electoral esnecesaria: Marcelo Toledo

En caso de que se propusiera una reforma electoral a nivel local, sería hasta la conclusión de las próximas elecciones. Carlos López / CP

A pesar de que una reforma electoral podría ser propuesta hasta después del proceso electoral venidero, esta “sí es necesaria”, reconoció el diputado Marcelo Toledo Cruz.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales reveló que en la LXVII Legislatura local se propuso una reforma electoral que fue impugnada.

“Nuestra reforma iba en el sentido de que los partidos políticos en Chiapas recibieran solamente el 50 por ciento de las prerrogativas, lo que representaba un ahorro de 50 0 60 millones de pesos al año”, explicó.

Aseguró que la intención era que el recurso se canalizara para la atención del tema del covid-19, pero lamentó que se desechara porque fue impugnada por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Toledo Cruz reconoció que hace unos meses presentó una propuesta de reforma electoral con sentido principal de disminuir la cantidad de diputados federales, locales e integrantes de Cabildo.

Citó que con esta protesta se buscaba la reducción de diputados federales para que en lugar de que fueran 500 diputados solo fueran 300; en el caso del Congreso local, que solo fueran 24 diputados en lugar de los 40 que hay.

Además, dentro de otros rubros que se proponían también estaba el que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueran nombrados a propuesta del pueblo y no de los partidos; sin embargo, fue cuando salió la campaña “El INE no se toca”, y con esto —dijo— desafortunadamente no pasó la propuesta de reforma.

Apuntó que las modificaciones que se proponen o se hacen se realizan pensando en que haya una auténtica democracia en el país.

“Nosotros, antes del 2018 veníamos luchando en contra de lo que había, porque se robaban Presidencias de la República y no pasaba nada”.

Consideró que la idea de que al anular a los diputados de representación proporcional también se desaparece a la representación de los grupos minoritarios es subjetivo; como ejemplo citó que el mismo partido que integra fue minoría, y a pesar de eso no dejaron de lucha.