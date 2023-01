Prevén conflictos por feria en el barrio de San Sebastián

El equipo pastoral de la parroquia de Santa Margarita de Antioquia, en el municipio de Las Margaritas, suspendió y canceló toda actividad religiosa en honor al santo patrón San Sebastián, el cual se tenía previsto realizar del 11 al 20 de enero, ante el temor de confrontaciones por la división que existe en el barrio ante la existencia de dos comités de barrios y al no tener las condiciones para que las festividades transcurran en paz.

Esto debido al conflicto que prevalece en el barrio, luego de que en diciembre pasado hubo una confrontación que derivó en personas lesionadas, patrullas apedreadas y la retención del delegado de gobierno, así como a miembros de integrantes de un comité vecinal.

En un comunicado dieron a conocer que han existido mesas de diálogo entre ambos grupos y ha habido avances mínimos, pero no hay condiciones para celebrar y vivir la fiesta con responsabilidad, por lo que hicieron un llamado a la comunidad creyente católica a no participar en las festividades en tanto no hayan las condiciones mínimas de paz, pidiéndoles comprender esta decisión.

El 16 de diciembre del año pasado se registró una trifulca entre vecinos y policías municipales, todo ello generado por el ayuntamiento municipal que preside Bladimir Hernández Álvarez.

Ese día el personal del ayuntamiento retuvo de manera ilegal a miembros del comité que dirige Nayeli López Hernández, quienes llegaron a la alcaldía a entregar un oficio para solicitar una mesa de diálogo.

En respuesta, los vecinos del barrio llegaron y retuvieron al delegado de gobierno, a quien trasladaron y mantuvieron retenido por un par de horas en las oficinas en dicho barrio.

Sin embargo, el alcalde ordenó a la policía municipal rescatar por la fuerza al funcionario, registrándose una reyerta entre la fuerza pública contra los vecinos, la cual derivó en varios lesionados, patrullas apedreadas y policías golpeados.

A pesar de que la parroquia anunció que cancelaría toda actividad religiosa para prevenir confrontaciones, el grupo que encabeza Carmelino Méndez, y que es apoyado por el ayuntamiento, anunció actividades y programas sociales en el barrio, por lo que existe el riesgo de enfrentamientos entre los vecinos.