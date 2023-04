Incendio consume 70 hectáreas en humedal

Fueron alrededor de 70 hectáreas de vegetación tular que consumió un incendio que se registró en el humedal La Ciénega, en Comitán, en donde bomberos, elementos de Protección Civil (PC) de municipios vecinos, Semahn, voluntarios, elementos del Ejército Mexicano y otras organizaciones civiles participaron para controlar y sofocar el fuego que inició el pasado miércoles por la tarde.

Hasta el último reporte de ayer, el fuego estaba controlado en un 95 por ciento, toda vez que existen áreas en donde no puede entrar el personal y mucho menos el tránsito de vehículos, informó Mariano González Cordero, delegado regional del Sistema de Protección Civil en el estado.

La conflagración inició alrededor de las 17:30 horas del miércoles, ya que desde la ciudad se divisó una cortina de humo que se fue intensificando con el paso de los minutos. Las intensas llamas alcanzaron al menos cinco metros y toda la ceniza cayó en gran parte de la ciudad.

Al lugar se movilizaron bomberos del Sistema de Protección Civil Municipal para controlar el siniestro, lo cual se dificultó debido a que existen áreas en las que no se puede entrar caminando, mucho menos los vehículos tipo pipas, aunado al peligro del trabajo nocturno.

A la labor se sumaron elementos del Ejército Mexicano, de la Semahn, PC estatal, PC Las Margaritas, La Trinitaria y La Independencia, así como de voluntarios e integrantes de organismos civiles. Los trabajos se prolongaron durante toda la noche y continuaron hasta la madrugada y mañana del jueves.

Se reportó el control del incendio en un 95 por ciento, pero el fuego y la humareda continuaban con menos intensidad, toda vez de que se trataban de áreas inaccesibles y de alto riesgo para el personal.

La población comiteca criticó fuertemente que las autoridades correspondientes no realicen acciones para preservar el humedal La Ciénega. “Es de cada año este incendio, no puede ser posible que no se prevenga y no se castiguen a los responsables de incendiar La Ciénega”, señalaron.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del estado, La Ciénega es un humedal estratégico en la Meseta Comiteca, ya que aporta el 90 por ciento de agua que se consume en la ciudad de Comitán y pueblos aledaños.