Crearán Museo de Artes Plásticas en Comitán

La Fundación Cultural Mario Uvence A.C., junto al H. Ayuntamiento de Comitán, instalarán un Museo de Artes Plásticas de primer nivel en esta ciudad, el cual contribuirá en el desarrollo cultural, humanístico y turístico del municipio y de la región, “que se sepa en México y en otras latitudes que Comitán se está convirtiendo en la capital cultural de Chiapas”, anunció Mario Uvence Rojas, hijo predilecto de Comitán.

En la noche de ayer jueves se firmó el convenio del compromiso público en el auditorio Dr. Belisario Domínguez, entre la Fundación Cultural Mario Uvence, A. C. y el H. Ayuntamiento de Comitán, que preside Mario Antonio Guillén Domínguez, teniendo como testigo de honor a Matza Maranto, directora general de Coneculta Chiapas.

En donde se establece la recepción en comodato permanente de la Colección de Artes Plásticas para instalar en Comitán un Museo de Arte de primer nivel que contribuya a su desarrollo cultural, humanístico y turístico.

“Soy un convencido de que la cultura no solo lleva tranquilidad al espíritu, no solo lleva paz al alma, no solo le da placer a la mirada, no solo hace que se le ‘enchine’ a uno el cuerpo ante las bellezas de las creaciones estéticas. La cultura también genera economía”, refirió Mario Uvence Rojas.

Uvence Rojas hizo un llamado al pueblo de Comitán a sumarse a plenitud a este proyecto, “seguro estoy de que va a permitir ser mejores ciudadanos con mejor educación, gobernabilidad de otro nivel y va a contribuir sobre todo, a alejar a nuestros jóvenes del vicio y la mediocridad”, afirmó.

Sobre el museo informó que será educativo, tendrá una sala de escultura o pintura de la época virreinal, una sala para exposiciones temporales, es decir, será un museo vivo, alineado a los programas culturales y de promoción de la entidad y el municipio.

Museo de talla nacional

Destacó que este museo será uno de los más importantes del sureste del país y, sin lugar a dudas, llegará a ser uno de los más renombrados en México. “Tener un museo en Comitán era una ilusión, era uno de mis anhelos de mucho tiempo”, afirmó.

En próximas fechas, dijo, se abrirá una convocatoria para nombrar al Consejo Directivo con intelectuales, artistas, empresarios, promotores culturales, para construir juntos un modelo que haga funcionar esta oferta cultural y se convierta a Comitán en un centro neurálgico para la visitación turística y el desarrollo económico de la región.

“El convenio que se firma da cuenta del compromiso que se establece y los testigos más importantes son ustedes con su asistencia, por lo que hago un llamado a sumarse a este proyecto”, concluyó.

Patrimonio de la ciudad

En su participación, Mario Antonio Guillén Domínguez, alcalde de Comitán, afirmó que se hará todo lo necesario para asegurarle a Mario Uvence que no se equivocó al depositar su confianza y de entregarle al pueblo comiteco un patrimonio tan importante, que es producto del esfuerzo de muchos años. Asimismo, lo reconoció como hijo predilecto de Comitán, un hombre de mundo de arte y de cultura.

Estuvieron presentes en este magno evento: Mario Uvence Rojas; el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez; la directora del Coneculta, Matza Maranto, entre otras personalidades como Juan Carlos Gómez Aranda, ex secretario general de Gobierno en Chiapas; Roselia Jimenez, diputada local del VI Distrito, y demás asistentes.