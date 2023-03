Conapo llama a pueblos indígenas a la unidad

Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Originarios (Conapo) llamaron a la población indígena a la unidad y a evitar anteponer los intereses personales y políticos, ya que esto no abona a la colectividad de los pueblos.

Externó su solidaridad y respaldo a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

A través de un comunicado dijo que “el presidente de la República ha demostrado su interés en responderle a los pueblos indígenas, por ello debe de haber unión para poder avanzar y salir adelante”.

Por lo que es necesario que a la brevedad se nombre a un representante del INPI en Chiapas, que sea indígena, que haya cumplido una obligación comunitaria, que tenga vínculo comunitario, pero sobre todo que conozca su cultura y sea del movimiento.

Llamado al respeto

“Pedimos a los pueblos que seamos respetuosos y no actuemos como otros líderes que no representan a nuestros pueblos; nosotros hablamos nuestra lengua, nosotros mantenemos nuestra cultura, por eso queremos decirles que no se equivoquen.

“Ya basta que sigan usurpando nuestra identidad, eso los pueblos indígenas de Chiapas ya no lo vamos a permitir”, comentaron.

Agregaron que el INPI no ha podido sacudirse la ambición de algunos líderes políticos que siguen pensando como el gobierno anterior, de seguir usando a las instituciones de gobierno como lo es la del encargado del Instituto en el estado, usando a los pueblos indígenas como botín político.

Señalaron que a los tseltales, tsotsiles, lacandones, jakaltekos, mames, kanjobales, chujes, zoques y afromexicanos, no los representan estas personas que se han postulado a candidatos.

“Nosotros los pueblos indígenas no necesitamos de voceros, nosotros tenemos la capacidad para hacer valer nuestra voz y tomar nuestras propias decisiones”, finalizaron.