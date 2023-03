San Cristóbal de Las Casas llega a 495 años

Con diversas actividades, entre estas el “Llamado de las campanas”, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas celebrará mañana 495 años de haber sido fundada en 1528 por el capitán Diego de Mazariegos, fiesta que se perfila a los 500 años.

Al respecto, en entrevista el investigador Leobardo de Jesús Cancino Bermúdez invitó a la población sancristobalense y al público en general a la reflexión, “porque merecemos vivir en armonía, en paz y en concordia”, y que aprendamos a discutir nuestros problemas y no nos empeñemos en disputar los argumentos y las ideas.

Cancino Bermúdez llamó a la reconstrucción del tejido social y a la construcción de los nuevos perfiles de la sociedad, para llegar a 2028 con un nuevo propósito de coexistencia.

Explicó que el “Llamado de las campanas”, organizado por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con la autoridad local, también se realizará el 31 de marzo a las 20:00 horas.

Mencionó que repicarán por espacio de 20 minutos las campanas de todos los templos que hay en la ciudad, tal como ocurre en otras entidades del país, como en Cholula, Puebla.

“El ‘Llamado de las campanas’ es el momento más oportuno para ejercitar, con la memoria y los sentimientos, el reencuentro de nuestros más sublimes anhelos”, añadió.

Reconstruir la historia

Los sancristobalenses, y quienes hemos fincado residencia en este hermoso valle de Jovel, venimos edificando el proceso histórico de la ciudad y tenemos una concepción no excluyente del pasado como tampoco del presente, por ello el futuro debe de ser compartido para recordar juntos y reconstruir unidos los perfiles de nuevos tiempos.

Recalcó que el “Llamado de las campanas” también es el reencuentro de nuestros más sublimes anhelos en homenaje al fructífero transitar existencial de sus pobladores, que desde hace 495 años diseñaron con inteligencia y trabajo esta ciudad tan plural y diversa en su idiosincrasia.

“El ‘Llamado de las campanas’ de sus templos romperá el silencio nocturno para retomar nuevos perfiles en la conciencia ciudadana de nuestros tiempos”, agregó.

Porque San Cristóbal de Las Casas tiene un nuevo reto: “El definir con la participación de todos los sectores sociales los contenidos que garanticen el respeto a las minorías y la aceptación de la pluralidad como sinónimos de nuestra mayor riqueza sociocultural, antes que una mal soportada tolerancia.

“El ‘Llamado de las campanas’ es un homenaje a los siglos que nos acogen; una guía existencial que nos permita valorar nuestro pasado. Es pues, un remanso al espíritu y un ejercicio para la memoria colectiva; ese don tan preciado que nos ayuda a diseñar el futuro sin olvidar de dónde vinimos, qué somos y a dónde nos encaminamos como sociedad plural”, remarcó.

Sociedad pluriétnica

Por otra parte, mencionó que “ya no debemos recordar la fecha de fundación de la ciudad, un tanto alejada de nuestra realidad, sino que debemos de reflexionar qué somos desde su fundación como una sociedad plural y pluriétnica, eso está escrito, hay que leer, eso nos hace falta, porque no se puede querer algo que no se conoce.

“En este aniversario todos los que poblamos la ciudad, nacidos o no aquí, debemos darnos un tiempo para la reflexión. Aprendamos a discutir nuestros problemas, pero no nos empeñemos en disputar los argumentos, y si no hay conocimiento y razonamiento, hay algo muy importante, que es el sentido común”.

Señaló que la ciudad se perfila a los 500 años ante una discordancia total, dividida, desorientada, y lo más preocupante es que no hay interés por participar.

“Está preponderando una mal soportada tolerancia entre el indígena y el mestizo. Nos soportamos unos y no soportamos a otros. Eso no nos va llevar a un buen final. Tenemos que entablar un diálogo social y eso se ha dicho en innumerables foros que se realizan”, mencionó.

“Cómo que yo te soporto a ti como indígena y tú no me soportas a mí como cashlan. No podemos seguir coexistiendo así, somos sancristobalenses por el solo hecho de haber nacido o por vivir acá, aquí estamos viviendo coexistiendo todos.

“Tenemos derecho a vivir de una manera tranquila, porque el progreso se logra cuando hay tranquilidad. Por ello construyamos juntos los nuevos perfiles de la sociedad”, reiteró.