Exigen la libertad de Juan Díaz Montejo

Organizaciones y normalistas marcharon la mañana de este lunes en San Cristóbal de Las Casas para “exigir la liberación inmediata e incondicional” de Juan Díaz Montejo.

En la movilización participaron integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo, Base Chiapas, y estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”.

La movilización llegó al edificio del Palacio de Justicia de esta ciudad, donde los manifestantes mostraron “su rechazo a la condena de 10 años de prisión que le fue impuesto a Díaz Montejo”, preso desde el 7 de enero del 2017.

Denunciaron que Horacio García Estrada, juez en materia penal del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, decidió darle la sentencia por orden política, “pues no tomó en cuenta las pruebas presentadas por la defensa de Juan Díaz Montejo para respecto a su inocencia”.

“Una de ellas es que las personas ofendidas manifestaron ante este juez de causa que Juan Díaz Montejo ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos y dijeron no conocerlo; los otros testigos fueron citados 11 veces por este juez y no se presentaron a las diligencias. No existen elementos de tipo penal que acredite la culpabilidad penal”.

Agregaron que el juez lo declaró culpable del delito atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado; “delito fabricado, lleno de anomalías jurídicas y violación al debido proceso penal, sin respeto a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Demandaron la sentencia de libertad absolutoria por ser un preso político, luchador social y reconocido dirigente que defiende derechos fundamentales de los pueblos que representa.

Exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y al magistrado que realizará la revisión de la apelación en esta etapa del proceso, tome en cuenta todos estos elementos jurídicos que se han expuesto para dictaminar su inocencia y su sentencia de libertad.