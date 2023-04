Por crisis aumenta precio del litro de leche

Debido a la fuerte crisis que se vive en el sector del campo, empresarios lecheros aumentaron el precio del litro de leche de nueve a 11 pesos con 50 centavos.

Un grupo de ganaderos dijo que en diversos ejidos del municipio de Tonalá, entre ellos El Vergel, Juan Sabines, Durango, Ignacio Ramírez, Paredón, El Terrero y Ocotal, están resintiendo una fuerte crisis ante la falta de zacate que sirve como alimento para las vacas.

Por tal motivo, diversos empresarios lecheros aumentaron el precio del litro de la leche debido a que consideraron que la mayoría de los ganaderos estaba obteniendo muy poca producción, pues al no contar con un buena pastura las vacas bajan la leche de manera considerable.

Señalaron que la mayoría de los ganaderos actualmente saca entre 40 a 50 litros de leche; antes lograban hasta 200 litros de leche. Sin embargo, las lluvias han sido muy pocas y por tal motivo el zacate no ha crecido, ocasionando que la producción lechera haya bajado.

Además, los ganaderos no quieren gastar en comprar pastura o alimentos especiales porque la actividad ya no les resultaría un negocio, puesto que lo que sacan de la leche no les da para tanto; y lo peor de todo es que los incendios han consumido terrenos en donde se alimenta el ganado.