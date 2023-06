Un ambiente de inconformidad se vive en Tonalá, en contra de CFE, debido a que el servicio que está prestando en los últimos días ha sido pésimo, luego de que el servicio de energía eléctrica se viera interrumpido de manera frecuente.

Por tal motivo, un grupo de habitantes —liderados por Romeo Palacios Moreno— señalaron que “no es posible que con la energía eléctrica siempre haya fuertes apagones de manera frecuente”, pues esta situación perjudica a todo el producto que mantienen en refrigeración.

Otros habitantes de los barios San Francisco, Las Flores, Las Ánimas, así como pobladores de comunidades como San Francisco Ocotal, El Terrero, Paredón, Mojarras, Juan Sabines y El Vergel, mencionaron que este panorama es preocupante porque hace unos meses habían reportado este mismo problema ante la empresa, pero esta argumentó que se debía al mantenimiento que le estaban dando; sin embargo, el problema no mejora y la Comisión sigue respondiendo con la misma versión.

Afirmaron que lo único cierto es que las familias están siendo afectadas porque la empresa paraestatal no toma su trabajo con seriedad, debido a que las quejas no son atendidas y no considera los graves daños que estos apagones ocasionan a los productos refrigerados.

Los restauranteros también se pronunciaron debido a que los refrescos, carnes, mariscos presentan descomposición, por lo que exigen a la CFE a que haga conciencia y brinde un servicio de calidad; puesto que “para cobrar y aumentar los recibos de luz son buenos, pero para el servicio son pésimos”, señalaron de manera indignada los pobladores.