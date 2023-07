Piden cambio de médicos en el Hospital Juan Corzo

Los pacientes esperan que en este nosocomio se mejore el servicio médico. Noel Vázquez / CP

“La salud no es un juego, y muchas veces si no es bien atendida, el paciente fallece al no ser atendido de manera correcta”, afirmó Mario Gutiérrez González, respaldado por otras personas afectadas por personal del Hospital Juan Corzo de la ciudad de Tonalá.

A decir de los inconformes, siendo pacientes de recién ingreso en dicho nosocomio se llevaron la impresión de que los médicos que los atendieron no estaban titulados y no tenían experiencia en esta función, por lo que desconocían las acciones y el desempeño que la profesión exige, aunado a que no los atendieron bien.

Por tal motivo, pidieron al director de este hospital, Carlos Enrique Acosta Ruvalcaba, a que contrate a médicos titulados y que tengan especialidades para que puedan ejercer bien su trabajo y no haya pacientes que lamenten el mal servicio que brinda este espacio de salud.

Señalaron que las autoridades de este hospital deberían de preocuparse por brindar un servicio de calidad, pues la atención de los que convalecen debe ser en todo momento garantizada.