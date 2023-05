Realizan acciones en apoyo a las mujeres

En el marco de la erradicación de la violencia contra la mujer, autoridades municipales y de salud llevaron a cabo acciones transformadoras, donde reconocieron el trabajo de escuelas y organizaciones civiles.

Ante alumnos de las diferentes escuelas, personal de salud y mujeres emprendedoras de este municipio, la regidora Paulette Avendaño Lázaro, en representación de la alcaldesa Yesenia Judith Martínez Dantory, señaló que la violencia no ha disminuido y que muchas mujeres han perdido la vida a raíz de la violencia en el hogar, por lo que les reiteró que no están solas, que hoy hay leyes que protegen a este sector de la población, exhortándolas a no quedarse calladas y acudir a las instancias legales donde les dan protección y atención a sus demandas.

Por su parte, la jefa de la jJurisdicción Sanitaria número cinco con sede en Pichucalco, Esther Gómez Jiménez, en representación del secretario de Salud, Pepe Cruz, en su mensaje dio conocer los avances en salud en este municipio, donde se han venido haciendo reconversiones de centros de salud en Macayo tercera sección, ejido Pascacio Gamboa, Macayo segunda, centro de salud de la cabecera municipal y el hospital general.

En estos centros de atención a la salud se han venido dando consultas, llevando programas de consejería con respecto al tema de la no violencia, además de certificar escuelas como jardines de niños, telesecundarias, primarias y Cecytech.

Refrendó que continuará trabajando a favor de la salud y mejorando la atención en el hospital general, además de continuar con los programas de vasectomías que también contribuyen a una mejor relación en la pareja.

Para finalizar, se entregaron reconocimientos a representantes de instituciones educativas, grupos de mujeres emprendedoras y personas que con su apoyo han contribuido a la salud y erradicación de la violencia contra las mujeres.