Riesgo de miel contaminada por residuos de plaguicidas

Investigaciones del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Asociación de Apicultores de Tapachula advierten la posibilidad de la contaminación de miel con residuos de plaguicidas que se usan en los campos agrícolas de la región del Soconusco, en muchos casos a pesar de las prácticas amigables con el medio ambiente de los apiarios.

De acuerdo con información de Daniel Sánchez Guillén, investigador titular en el Colegio de la Frontera Sur, quien expuso que a través de estudios de laboratorio han encontrado partículas de malation, espinosat, organoclorados, glifosato, entre otros, cuya situación es preocupante; estudios que fueron publicados en 2018 y 2019.

Las publicaciones con los títulos “Agriculture, ecosystems and environment” y “Organochlorine pesticides in honey and pollen samples from managed colonies of the honey bee apis mellifera linnaeus and the stingless bee scaptotrigona mexicana guerin from souther México”, fueron a través del Conacyt.

El científico reconoció que en el Soconusco muchos productores promueven el consumo de miel orgánica en los municipios de la región; refirió que es prácticamente imposible producir miel 100 % libre de contaminantes por agroquímicos, como herbicidas y plaguicidas.

Toda vez que esto no podría garantizarse y que la miel esté libre de partículas contaminantes, ya que las abejas recolectan polen y néctar a una distancia de tres kilómetros, y en algunos casos en lugares que son fumigados con estos productos agroquímicos.

Sin pruebas fitosanitarias

Indicó que la presencia de partículas de plaguicidas es inevitable no solo en la miel, sino en los demás productos alimenticios, pero lamentablemente no existe un laboratorio que determine si esas cantidades puedan dañar la salud o que esas partículas, que si bien son detectadas en el laboratorio, son metabolizadas por el organismo.

“Todo el uso excesivo de agrotóxicos provoca la mortandad de insectos polinizadores, afectando no solo la producción de miel, sino también de forma paralela y silenciosa disminuye la producción natural de alimentos”, sostuvo.

Por su parte, Bernardo Pohlenz Krause, presidente de la Asociación de Apicultores de Tapachula, afirmó que es terrible lo que sucede con los pesticidas, cuya situación no solo provoca la contaminación de la miel, sino también de la comunidad de abejas, prueba de ello es que el año pasado hubo una enorme cantidad de abejas muertas por el uso indiscriminado de estos productos.

Puntualizó que en la zona no hay una institución fitosanitaria que analice las mieles, y eso es todavía más peligroso, ya que no se sabe con exactitud el grado de contaminación química que tiene la miel de abeja cuando se cultiva.

“Aquí promovemos el consumo de la miel orgánica, pero miel orgánica en la región es básicamente imposible encontrar por el uso indiscriminado de insecticidas. La miel de la zona seguramente está contaminada”, sostuvo.

Además, advirtió que se calcula que la producción de miel disminuyó un 30 % debido a que cada vez avanza el tiempo y con ello el uso indiscriminado de químicos y a factores como el cambio climático, así como el exceso de lluvias y sequías intensas.