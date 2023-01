Auditoría detecta posible daño a Hacienda Pública

La fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE) del 2022 al municipio de Tuzantán, a la cuenta pública 2021 de la administración a cargo del alcalde Banny Obed Guzmán Ramos, está sustentada en el marco normativo aplicables en las áreas de la Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal y la Dirección de Policía o su equivalente.

En la misma se emitió un pliego de 18 observaciones en las que también se incluyen por igual número de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a funcionarios por presuntas irregularidades.

En la página oficial de la ASE en referencia a Tuzantán, se incluye un monto con el importe de “$4,845,776.45 (cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 45/100 M.N.) por posibles daños a la Hacienda Pública, toda vez que no se cumplió con las normativas y documentos que acrediten y sustenten los movimientos realizados”.

Ejemplos de esas irregularidades observadas son los gastos de mantenimiento, refacciones o combustible a vehículos sin uso, los cuales causaron baja, así como adeudos de ejercicios anteriores que no cuentan con el registro contable de su reconocimiento u otro documento que acredite el compromiso de pagos. Asimismo, saldos acreedores no regularizados, saldos de recursos federales presupuestales disponibles del ejercicio auditado no reintegrados a la Tesofe.

Así como recursos federales comprometidos o devengados no pagados al cierre del ejercicio auditado, no pagados en el primer trimestre o pagados posteriormente al primer trimestre del año pasado; además de que en las obras auditadas se encontraron defectos o vicios ocultos sin las características del concepto pagado; incumplimiento a la legislación aplicable en la contratación de obras, bienes o servicios.

El informe señala que mediante procedimientos de auditoría con técnicas de verificación documental y análisis al expediente unitario de comprobación del gasto, se constató que en el municipio de Tuzantán no se realizó en el ejercicio 2021 “ningún proceso de Licitación y Contratación de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios”, de acuerdo con lo manifestado por el presidente municipal constitucional.