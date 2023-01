El culto a Dios debe ser coherente a la práctica

En su mensaje dominical a la familia diocesana, el obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, hizo una reflexión en el marco del “Octavario por la unidad de los cristianos” —periodo en que la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad—, actividad a llevarse del 18 al 25 de enero de 2023.

Con el lema de este año: “Haz el bien; busca la justicia”, Calderón Calderón expresa que los textos bíblicos nos hacen comprender que la vivencia de la fe debe ir acompañada de una práctica coherente con lo que se profesa.

Señala que el culto de Dios resulta vacío si no va acompañado de la comprensión y misericordia, porque señala que no puede haber un culto externo y puramente formal, ya que Dios no quiere ofrendas ni fiestas mientras quienes las realicen tengan las manos manchadas de sangre.

Bajo ese contexto, el obispo de Tapachula señaló en su mensaje que el fin de todo buen cristiano es aprender a hacer el bien, a buscar la justicia, a socorrer al oprimido y proteger el derecho del huérfano, así como a defender la vida, es decir, tener esa comprensión y misericordia en todos los actos.

Agregó que la oración por la unidad de los cristianos se sujeta en dos dimensiones fundamentales del ecumenismo: la dimensión espiritual, que une en oración lo que nos une en un mismo bautismo; y por otro lado, la dimensión social, que impulsa a dar testimonio juntos del amor de Cristo hacia el prójimo, así como a defender la dignidad inviolable de toda persona.