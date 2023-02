Exigen acciones contra motos irregulares

Cacahoatán es un “paraíso” de motocicletas irregulares. Los conductores no cumplen con la ley, ante la omisión de las autoridades de Tránsito del Estado ni la similar Municipal; por el contrario, los operativos y las acciones que realizan en ese sentido se han convertido en un redituable negocio que “salpica” a superiores y que se contrapone a intereses de organismos y la sociedad que exige seguridad y acabar con ilícitos cometidos con este tipo de vehículos.

Las estadísticas en materia de seguridad evidencian que grupos criminales cometen sus ilícitos con el uso de motocicletas que les genera ventajas tácticas para realizar asaltos, homicidios y extorsiones, debido a que facilitan en gran medida la fuga de los criminales y la dificultad para ser rastreados, por lo que casi no hay obstáculos contra los crímenes que se cometen en las motocicletas.

El comerciante José Gallegos Ortiz, quien en fechas pasadas fue víctima de un robo por una pareja de motociclistas que se le emparejaron cuando caminaba por una calle poco transitada, sacaron una pistola y le despojaron de efectivo, celular y un reloj, señala que no puso la denuncia por los trámites largos y la poca efectividad de las investigaciones, además del temor de que pudieran hacerle algo a él o a su familia, porque en su cartera llevaba documentos que indican su domicilio en este municipio.

Señala que no se puede ni se debe criminalizar a todos los motociclistas, pero la autoridad debe en este caso dejar de lado la corrupción y contribuir a que haya condiciones en favor de la seguridad pública y la seguridad vial, pues no solo en Cacahoatán, sino en muchos lugares los delitos los cometen motociclistas en unidades que no llevan placas de circulación, quizás robadas y que en caso de ser perseguidos, las dejan abandonadas.