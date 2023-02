Migración debe atenderse sin políticas ambiguas

La Diócesis de Tapachula, en voz del obispo Jaime Calderón, expuso que en la actualidad el fenómeno del flujo migratorio en esta región de México hacia los países vecinos del norte, pasó de ser una situación coyuntural a una situación ordinaria, que va siendo más o menos visible dependiendo de las estrategias afortunadas y desafortunadas que van presentando nuestras autoridades, lo que no significa que no sigan pasando o que no estén entre nosotros.

Países de origen

Señaló que en la actual situación migratoria se advierte que, además de la movilización de migrantes de países de origen como Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, ahora se está haciendo my notoria la migración —que va en aumento— de familias enteras de los países de Ecuador y Nicaragua.

Expuso que la Iglesia católica, a través de la pastoral, realiza acciones de apoyo y atención a los hermanos migrantes. En este sentido, detalló que en el Albergue Diocesano “Belén” se cuenta actualmente con más de 500 migrantes, entre estos, poco más de 200 niños, a los que se suman otros centros atención y comedores que se ubican en algunas parroquias; de manera especial, en la ciudad de Tapachula se constata también el flujo permanente de migrantes en busca de ayuda.

En este sentido, no solo la Iglesia sino muchas organizaciones se preguntan el porqué de una política ambigua: por un lado está la sumisión frente a quien dicta las reglas de comportamiento y conducción; por el otro, las deportaciones continúas, “además hay cuestionamientos sobre el actuar de nuestras autoridades como el porqué de la lentitud en la atención, ya que los tiempos de las citas se pueden extender desde un mes y medio hasta los seis meses”, abundó.