Denuncian mal manejo de recursos en Prepa 4

Sin que se entregue cuenta de los recursos económicos que llegaron por dos proyectos a los que se suma la cuota de inscripción por alumnos, padres de familia se manifestaron en la Escuela Preparatoria del Estado núm. 4, ubicada al norte de la ciudad. Señalan que tienen desconfianza ante supuestos malos manejos por parte del director de esta institución educativa.

Durante la protesta realizada ayer martes, en rueda de prensa Andrea Roblero Gabriel, presidenta del Comité de Padres de Familia, y Nayeli Coello, secretaria del comité, afirmaron que hay inconformidad en contra del director Ricardo Sánchez Arellano por la falta de claridad en el manejo de más de un millón 600 mil pesos; tales recursos llegaron por el concepto de dos proyectos, toda vez que la escuela se encuentra sin los servicios básicos como electricidad y agua para los baños.

El dinero fue a cuenta personal

Señalaron que el director de la institución solo los tomó en cuenta cuando se armaron los proyectos, pero una vez que estos firmaron los documentos para la solicitud de recursos y que este llegara, se desentendió y el dinero fue a una cuenta bancaria personalizada, ya que se negó a que fuera en una cuenta mancomunada con el Comité de Padres de Familia.

Afirman que, según el director, esos recursos ya fueron empleados en acciones que no puede comprobar, puesto que en la escuela no se ven mejoras. En contraparte, cuando los padres de familia le han exigido facturas que comprueben en qué se invirtió el dinero, el director se ha negado a entregar o rendir un informe.

Indicaron que en la actualidad la escuela no cuenta con energía eléctrica que permita el uso completo de equipos y maquinaria, así como talleres y laboratorios, e incluso no hay agua para los sanitarios. Esta situación, refieren los padres de familia, representa un riesgo para los alumnos, sin embargo el director no ha querido aclarar en qué se emplearon los recursos internos; por ello, los padres acordaron en no pagar las reinscripciones hasta que no se aclare lo del recurso.