Extorsionan a migrantes con viaje seguro al norte

Un grupo de migrantes fue víctima de estafas por una empresa dedicada al transporte de pasaje al norte del país. En la oferta les aseguraron que con la documentación que los extranjeros poseían, no iban a ser molestadas en su trayecto a Ciudad Juárez, incluyendo presuntamente a personal del INM. Sin embargo, agentes federales de esa corporación los interceptaron en Oaxaca y los enviaron de regreso a Tapachula, mientras que los transportistas no se hicieron responsables de su oferta.

La empresa transportista había colocado un punto de venta de boletos en la frontera norte de México, en la carretera a Antiguo Aeropuerto; allí ofertaba boletos a Tijuana y Ciudad Juárez a precios muy altos, ya que se les aseguraba a los extranjeros que tenían contactos para llevarlos por territorio mexicano, sin problemas, únicamente con la Forma Migratoria Múltiple.

Tras la detención, Abdoul Senghor, uno de los afectados y de nacionalidad senegalés, dijo que el pasado martes, tras comprar el boleto, abordó y salió un autobús con destino a Tijuana.

Viajaban en la unidad 48 migrantes de origen africano, especialmente de Senegal y Angola, y el costo por persona fue de 550 dólares, alrededor de 11 mil pesos mexicanos cada uno, pero la realidad es que fueron retenidos por las autoridades migratorias en el municipio de Tapanatepec, en la frontera entre Chiapas y Oaxaca.

Dijo que al ver la situación, los choferes que fueron contratados por la agencia de transporte cumplieron la orden de regresar a Tapachula, pero en el camino algunos migrantes decidieron quedarse a la orilla de la carretera, mientras que la mitad de ellos regresó a Tapachula.

Retención tras fraude

Señaló que los migrantes, al sentirse defraudados, retuvieron a los choferes originarios de la Ciudad de México por tiempo indefinido, hasta que les entregaran la cantidad que habían pagado por llevarlos al norte del país, pues no tienen a dónde ir y no les quedó recurso económico para quedarse en algún lugar, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Ante este panorama, algunos de los migrantes afectados regresaron al puesto de venta, no obstante, se llevaron la sorpresa de que ya no estaba en el lugar, situación que generó tristeza y molestia de estos al verse defraudados.

Las personas que vieron el suceso externaron su repudio a estos sujetos de la agencia de transporte que lucraron con la necesidad de los migrantes al ofrecerles un servicio que no hicieron y por haberse llevado a la bolsa alrededor de medio millón pesos, además demostraron la culpabilidad de los hechos al haber huido, por lo que pidieron a las autoridades una investigación.