Prevén aumento en el costo de la tortilla

En el sector de la industria de la masa y la tortilla hay preocupación pues se ha señalado insistentemente en que para los primeros días de marzo se prevé el aumento de 2 pesos en el kilo de tortilla, luego del anuncio que hicieron las harineras a nivel nacional de un nuevo incremento en el precio de la tonelada de harina, lo cual reconocen que sería un golpe a la economía familiar, principalmente para los que menos tienen.

En entrevista, el presidente del Consejo de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tapachula, Alejandro Ricaldi Jiménez, señaló que no depende del gremio de tortilleros de Tapachula, toda vez que las harineras nacionales han anunciado un incremento injustificado de la tonelada de harina de nixtamal, pues no hay una base para hacerlo, sin embargo, las empresas Maseca y Minsa lo prevén hacerlo.

El entrevistado señaló que si esto ocurre el kilo del producto, que es esencial en las familias tapachultecas y de todo el país, podría pasar de 22 a 24 pesos en las 500 tortillerías que hay en la ciudad agremiadas a la organización.

Señaló que de manera inesperada las empresas dedicadas a la comercialización de harina aumentarán mil 250 pesos la tonelada; en el caso de Maseca y Minsa subirá mil 500 pesos, por lo que pasará de 17 mil a 18 mil 250 y 18 mil 500 pesos la tonelada, respectivamente.

Recordaron que el Gobierno Federal había anunciado que la harina de nixtamal no subiría tras acuerdos con los empresarios, sin embargo, no se cumplió, además el maíz no ha presentado ninguna variación en su precio.

Indicó que tras esta situación en los próximos días se reunirán en Tuxtla Gutiérrez para hacer un frente común y exigir al Gobierno Federal poner un alto a tal incremento.