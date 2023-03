En su mensaje dominical, el obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, enfatizó en el V domingo de Cuaresma la invitación del papa Francisco a quienes pasan por un momento en el que piensan que ya no hay nada que hacer y solamente ven dolor y desesperación, a reflexionar acerca del pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro y “en el que Jesús nos dice que en esos momentos no estamos solos”. Pidió contemplar el poder de Dios sobre la vida plena.

Crítica

Además, abordó los temas de la política migratoria ineficaz e inhumana. Señaló que quienes asisten al parque central de Tapachula notan el caos agravado por la presencia de migrantes. “No solo se respira el hedor de los desechos humanos vertidos por doquier, sino la incapacidad de afrontar este asunto”. Señaló que la política migratoria es ineficaz porque “desde hace meses o quizás años, nos hemos visto en una actitud de sinrazón porque los hermanos migrantes no encuentran, no quieren o no pueden encontrar espacios en donde puedan vivir con dignidad; es decir, con orden limpieza, seguridad y la más mínima asistencia de salud”; y por el otro lado “porque las autoridades de gobierno no han encontrado una solución que favorezca los mínimos indispensables”.

Mensaje

Otro de los temas que expuso el obispo Calderón Calderón es la postura de una cultura por la paz, en la que “como Iglesia católica se quiere seguir siendo parte de la solución, y se ha decidido volver a reorganizarnos para atender desde sus humildes recursos, pero con la firme convicción de la caridad cristiana de una iglesia samaritana, ya que no se puede cerrar los ojos ni los oídos a este tema, como si no existiera o que simplemente nos disculpáramos que no nos toca resolver”.

Señaló que la seguridad es un problema complejo y por ello “será importante entonces comenzar a hacer conciencia de la parte que nos toca en la resolución de este grande y grave problema social”.