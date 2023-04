Tope en carretera a Puerto Madero genera polémica

Un reciente accidente automovilístico en la carretera federal Tapachula-Puerto Madero volvió a generar polémica en torno a la colocación de topes en esta vía. Por un lado están los pobladores de comunidades cercanas al cantón Los Toros, donde se habían suscitado percances que dejaron saldos rojos, y por el otro, los automovilistas que transitan por la vía federal.

El tope en el cantón Los Toros fue colocado de manera urgente, tras un bloqueo carretero que realizaron los habitantes luego de una serie de accidentes que se suscitaron.

Sin embargo, el tope que señalaron sería de 10 centímetros de altitud, rebasa por mucho esa altura, no está pintado y no hay señalamientos preventivos a regular distancia, sino una muy cercana.

En ambos casos, se reconoce que la medida tiene sentido para salvaguardar la integridad de pobladores, pero esto no puede contrastar con poner en riesgo la seguridad de los automovilistas, por lo que existe polémica en torno a este hecho porque los topes son irregulares y se convirtieron, como se demostró con el accidente ocurrido un día después, que es una amenaza para los conductores.

Pese a la controversia, ambas partes coinciden en que no existe oposición en cuanto a la colocación de los reductores, siempre y cuando la autoridad cumpla con los protocolos para evitar daños en los vehículos si no se percatan de este o la de peatones, porque además no solo los topes son la opción, sino otros recursos.