Diócesis de Tapachula se prepara para celebraciones

Católicos de la diócesis de Tapachula se preparan para las celebraciones religiosas, previo a la conclusión de la cuaresma que empezó con el miércoles de ceniza el 22 de abril y el inicio de la Semana Santa en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el próximo 2 de abril, con el Domingo de Ramos, en el que se bendicen palmas para recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y concluye el Domingo de Pascua, el día 9.

La Iglesia católica califica a este momento religioso como un encuentro litúrgico importante para fortalecer la unión familiar, el tiempo de oración y reflexión sobre los misterios de Jesús; en la catedral de San José y la iglesia de San Agustín, que son los lugares de mayor concentración de fieles católicos, así como en los demás templos, se preparan actos solemnes para la también Semana Mayor.

El párroco de la iglesia de San Agustín y vicario de la diócesis de Tapachula, Martín Moreno, dio a conocer que con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En este primer día los feligreses recuerdan la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, el cual se conmemora el 2 de abril.

Las ceremonias principales del día son la bendición de las palmas, la misa y la lectura del relato de la Pasión durante la Eucaristía, por lo que habrá misas a las 7 am, 9 am, 12 pm, 5:30 pm y a las 17 pm, además se realizará una procesión que partirá del parque Bicentenario a las 11 am.

Refirió que los lunes, martes y miércoles son los que la Iglesia llama a la reflexión sobre la importancia de la Semana Santa y a “vivir el perdón sacramental” a través de la confesión de los pecados.