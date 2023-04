Persiste conflicto en Unión Juárez por mototaxis piratas

Transportistas de sitios de taxis que cubren la ruta Unión Juárez-Cacahoatán, así como propietarios de colectivos, señalaron que no van a permitir que por intereses políticos se vulnere y se pase por encima de la ley en la materia.

Señalan que en el caso de los llamados ecotaxis o mototaxis, que aún están en calidad de solicitantes de permisos, no pueden dar por el momento el servicio, como tampoco modificar el padrón de solicitudes.

Acusaron que los concesionamientos y permisos otorgados por el Gobierno de Chiapas obedecen a las necesidades de la población y no a necesidades de políticos que solo prometen, sin tener la seguridad de que se brindarán dichos beneficios.

En este caso, en Unión Juárez hay intereses ante una reelección por Morena del actual alcalde Isaías Verdugo Roblero; en caso de que el partido decida que por género en ese municipio correspondiera gobernar a una mujer, como plan B meterá en su lugar a su esposa.

Se ha buscado el diálogo

Los transportistas señalan que ante la invasión de los mototaxis (o ecotaxis) en la cabecera municipal, sin tener el permiso correspondiente, habían programado acciones de resistencia; sin embargo, señalan que buscaron el diálogo para que la autoridad, tanto del Gobierno de Chiapas como de la delegación de Movilidad y Transporte (SMyT), interviniera para así evitar conflictos y afectar la llegada del turismo ante el marco de la Semana Santa.

Denunciaron que hay un grupo de solicitantes y otros más que se han sumado con la esperanza de obtener permisos para mototaxi que “financian” eventos del actual presidente municipal Isaías Verdugo Roblero, quienes también asisten a sus eventos, aplauden y acarrean a su familia con la esperanza de que les cumpla con lo prometido.

En particular se refirieron al grupo Cafeto, que fue el que generó el conflicto y la inconformidad del transporte organizado. Señalan que una vez que esté o no la autorización de los permisos, y solo en caso de que sucediera, podrán dar el servicio o no, pero tendrían que apegarse a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues tampoco podrían ejercer el servicio en carreteras federales, concluyeron.