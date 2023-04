El 70 por ciento de los autos involucrados en accidentes viales no cuenta con un seguro vehicular. De acuerdo con empresas de seguros, solo tres de 10 vehículos que circulan en Tapachula están con cobertura, situación que genera problemas económicos y legales para los conductores.

Manuela Bonilla, gerente de la empresa “De Mano Seguro”, afirmó que de los tres autos que sí están asegurados, solo uno se debe a convicción propia; mientras que los otros dos solo contratan la protección por la obligación del financiamiento en las agencias.

“Un seguro es un escudo financiero que siempre es mejor tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo. Los tapachultecos no tienen la cultura de la prevención; de manera voluntaria son muy pocas las personas que lo contratan”, sostuvo.

Mencionó que, aunque en algunos casos es obligatorio/de responsabilidad civil tener un seguro, desafortunadamente hay una brecha muy amplia de la sociedad de no contar con la cultura de prevención, siendo muy pocas personas las que cuentan con este tipo de acciones.

Señaló que en el caso de seguros de vida o de gastos médicos la brecha es mucho menor, ya que se estima que solo una de cada 10 personas tiene la cultura de la prevención; sin embargo, estas estadísticas no son exclusivas de Tapachula, sino que es una situación que se presenta a nivel nacional.

Detalló que un seguro de vida, de salud, auto o negocios es un escudo o una protección financiera, ya que ante situaciones como enfermedades, decesos o accidentes carreteros, las familias enfrentan una situación financiera bastante delicada que tienen que solventar y que no ocurriría si se contrata un seguro.

Cuestionada sobre la creencia de que los seguros son caros o que las empresas aseguradoras no cumplen, indicó que hay para todo tipo de necesidades.