Cientos de usuarios de mototriciclos o “bicitriciclos” ponen diariamente en riesgo su vida ante la omisión de la autoridad, tanto de Movilidad y Transporte (SMyT) como de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de la Guardia Nacional División Caminos, que ante presuntos actos de corrupción permiten que conductores sin licencia y sin conocimientos utilicen las vías federales para transitar y dar servicio de pasaje en la carretera que va hacia la frontera con Guatemala.

Un aparatoso accidente ocurrido en el kilometro 12, en el municipio de Tuxtla Chico, sobre la carretera federal Tapachula-Talismán, puso en evidencia la irregularidad permitida por las autoridades. Uno de los protagonistas de este accidente fue un triciclo rojo de Tuxtla Chico, el cual diariamente invadió la carretera federal ante la omisión de la GN por aplicar la ley que impide que esta clase de vehículos transite por esta vía.

Una y otra vez ha sido denunciado que en la carretera federal de Tapachula-Talismán y el ramal a Ciudad Hidalgo, cientos de unidades tipo mototriciclos, taxis ecológicos o “tuc tuc” dan servicio de pasaje, convirtiéndose en un grave peligro para automovilistas particulares y del servicio público, además de sus propios usuarios. Han sido protagonistas de múltiples accidentes, incluso en los que usuarios han perdido la vida al no respetar la prohibición de transitar en la vía federal.

Los accidentes en que estas unidades se ven inmersas son constantes, así como los abusos que cometen contra automovilistas con los que colisionan, a pesar de no tener la razón. Los conductores desconocen las leyes de movilidad y de tránsito, ya que no cuentan con licencia de conducir e incluso algunos son menores de edad; acusan impunidad porque la autoridad omite la aplicación de reglamentos y las correspondientes multas, además de circular en horarios no permitidos para ese tipo de unidades.

La presencia de estas unidades es tan alta que en un viaje de Tapachula a Suchiate o Talismán, los conductores de los automóviles tienen que enfrentar cortes de circulación e invasión de carriles.