Denuncias obligan a edil a atender reclamos

En el municipio de Mazatán los pobladores han implementado una campaña en medios, periódicos y redes sociales para realizar denuncias ante la desatención del gobierno municipal que encabeza Pedro de la Cruz Villalobos, lo que les ha dado resultado en algunos de los casos, como el basurero público en la zona céntrica o el descuido de las áreas verdes y parques como el de la estatua del “venadito”.

Y es que luego de denunciar una serie de situaciones presuntamente irregulares con los trabajadores —como despidos injustificados u obligarlos a acarrear gente en actos políticos con los que el alcalde busca posicionar su figura en torno a un presunto intento de reelección—, el pueblo mazateco ha ventilado los problemas de desatención en redes sociales.

En el caso del basurero a cielo abierto y clandestino, ubicado en la misma zona urbana, frente al parque “El Chinito”, bastó una denuncia para que la autoridad municipal pusiera orden e instruyera para que levantaran la basura, que de manera irregular los vecinos arrojaban en ese tiradero ante la eventual autorización por parte del Ayuntamiento.

En el otro caso, existe un espacio donde fue colocada la estatua del venadito luego de un reconocimiento al nombre de Mazatán, “lugar donde abundan los venados”; sin embargo, ante el descuido y las lluvias estos espacios se llenaron de monte, por ello las bromas en redes sociales no se hicieron esperar, señalando que en pocos días “el vendado estaría gordo”; no obstante, un día después el lugar fue limpiado por trabajadores municipales, pero le falta el alumbrado correspondiente.

Más atención y menos calumnias

Los mismos usuarios de redes sociales en Mazatán reconocen que “ventanear” al alcalde no es la solución a todos los problemas, pues hay otras denuncias que no se atienden, así como otros problemas que deben solucionarse, no solo a “periodicazos” o en redes sociales, sino con trabajo y dedicación por parte de los funcionarios públicos.

Señalan en las mismas redes sociales que las denuncias no deben tener como base la descalificación y calumnias porque los políticos no son “animales” para que se espanten, ni moscas para que se maten a “periodicazos”; son personas que deben cumplir una función y, respecto al alcalde de Mazatán, este tiene a su cargo la administración, pero en el caso de la basura y el monte en los parques, le corresponde a una dirección de su Ayuntamiento que la ha descuidado, al igual el tema de la seguridad.