Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, José Dolores López Domínguez (Cioac-JDLD) y autoridades ejidales de Marte R. Gómez de Mazatán protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito en Tapachula para denunciar las amenazas de parte del alcalde Pedro de la Cruz Villalobos en contra Eduardo Méndez Vázquez, dirigente regional y presidente del consejo vigilancia en el ejido.

Aunque la denuncia penal no se ha hecho, afirmaron que quieren dejar constancia de la situación que viene ocurriendo. Existe el temor de que el edil pudiera realizar acciones en contra no solo de esta persona, sino de aquellos que considera no afines a su gobierno.

Manuel Antonio Pérez López, también dirigente de la Cioac-JDLD, señaló que su compañero, como parte de la organización realiza gestiones y en este caso también como parte directivo de las autoridades ejidales, buscaban tener evidencias para sustentar la petición de revestimiento de la carretera y mejora de los caminos saca cosechas.

En tanto, el afectado Eduardo Vázquez Méndez dijo que junto con habitantes del ejido Marte R. Gómez en días pasados tomaban fotografías para realizar la gestión, cuando el alcalde Pedro de la Cruz se hizo presente en el lugar y sin diálogo alguno lanzó una amenaza. Les dijo que se los “cargaría la chingada” (sic).

Ante esta situación, y conociendo los antecedentes del alcalde y de las personas que los acompañan, además de los contantes señalamientos en medios de comunicación, optaron por hacer la protesta y dejar evidencia de su temor.

Expuso que la parte legal aún se va a iniciar, sin embargo, el pronunciamiento es para dejar un precedente porque así lo pidieron los miembros de la Cioac-JDLD y de la comunidad.