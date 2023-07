Las condiciones en que opera el rastro de Tapachula constituyen un grave riesgo, señaló en entrevista el presidente de la Unión de Tablajeros, José Andrés Ruiz Romero, propietario de carnicerías en los distintos mercados del municipio.

Ruiz Romero señaló que la salud de los tapachultecos que consumen carne de ganado que es sacrificado en el rastro está en riesgo: el principal problema es el agua contaminada que utilizan y que a pesar de los documentos que comprueban esta situación, nadie hace nada. Hay fundamento en esta denuncia, según estudios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula.

No hay vigilancia médica que garantice la sanidad de los animales que se sacrifican, además de que semanalmente en este lugar son sacrificado cientos de caballos de dudosa procedencia y que podrían estar enfermos. Pidió que se actúe en consecuencia y ese rastro debe clausurarse; que los residuos del ganado, entre estiércol, tripas y demás desechos van a dar a fosas muy cercanas a los pozos de donde se obtiene el agua que se utiliza.

Señaló que por esa razón son pocos los que utilizan el rastro de Tapachula y optan por los sacrificios en el rastro de Mapastepec.

No es un secreto para nadie que desde hace ya más de cinco años el problema se ha agravado, pero no se han tomado medidas de prevención, a pesar de los riesgos que implica una carne cuya higiene no está garantizada.